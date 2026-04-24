Una trentena de persones desallotjades per l'esfondrament d'un edifici abandonat a Badalona

Una trentena de persones han estat desallotjades aquest dijous a la nit a Badalona arran de l'esfondrament d'un edifici abandonat al carrer Granada. Les persones desallotjades són d'edificis adjacents, segons han explicat els Bombers, que indiquen que al succés no consten ferits.
El cos d'emergències ha rebut l'avís cap a tres quarts de nou de la nit d'aquest dijous i ha enviat set dotacions a l'indret. Un cop s'han assegurat que no hi ha hagut danys personals, els efectius dels Bombers han fet un reconeixement aeri amb drons per comprovar l'estat del recinte sinistrat.
El cos d'emergències ha explicat posteriorment que els desallotjats dels números 20 i 24 del carrer Granada i del 51 del carrer Litz no passaran la nit a casa per precaució, però que els edificis no han patit danys. La finca ensorrada s'ha revisat amb càmera tèrmica per descartar que hi hagués algú.
També han explicat que han fet enderrocaments preventius dels elements més inestables de la finca sinistrada per evitar que hi hagi més esfondraments que puguin afectar els edificis adjacents.
A través de la xarxa social X, l'alcalde del municipi, Xavier Garcia Albiol, ha explicat que a l'edifici esfondrat al barri de la Pau no hi vivia ningú, i ha confirmat que no ha calgut lamentar danys personals.
Alhora ha indicat que els veïns desallotjats dels edificis adjacents han estat concretament 35, 24 dels quals atesos pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Badalona. Els altres 11 s'han allotjat a cases de familiars.
També ha explicat que l'edifici es trobava en estat de "ruïna econòmica", i que davant la "inacció" dels propietaris, el 24 de març passat l'Ajuntament va inspeccionar l'immoble i va iniciar l'expedient per enderrocar-lo de manera subsidiària. L'alcalde acaba donant les gràcies als serveis d'emergència per la tasca que han dut a terme.