Uns 2.000 estudiants faran pràctiques a l'administració catalana en els pròxims 4 anys

Aproximadament, uns 2.000 estudiants faran pràctiques remunerades a l’administració catalana en els pròxims quatre anys. Els alumnes de graus universitaris o de cicles formatius podran optar a incorporar-se als Departaments de la Generalitat i en una vintena d’organismes autònoms com ara el Servei Català de Trànsit, l’Agència Catalana de Consum o el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

Les estades començaran a la tardor i es complementaran amb un ajut de 10 euros l’hora pels universitaris i de 7 euros pels de cicles de grau mitjà. Les condicions de les pràctiques, que començaran amb una remesa de 500 estudiants, s'estipulen en un conveni signat pel Govern i les universitats públiques aquest divendres. Per altra banda, pròximament es tancarà també el conveni entre el Departament de Presidència i el d’Educació perquè els estudiants d’FP també puguin incorporar-se com a alumnes en pràctiques a l’administració el curs vinent.

Així doncs, en total, en el primer curs hi haurà 100 places per als alumnes de cicles formatius i 400 per als de grau universitari. L’objectiu del programa és incorporar talent jove a l’administració i garantir el relleu generacional en una institució en la qual en els cinc anys vinents s’han de jubilar 24.000 treballadors.

Cada estudiant comptarà amb un tutor, que rebrà formació específica. Més de 600 treballadors de l’administració s’han inscrit per poder desenvolupar aquest rol que està remunerat amb un complement econòmic que pot arribar als 500 euros, si es dediquen 200 hores a la formació.

Tot i que tots els estudiants podran optar a aquesta formació, el Govern ha triat àrees prioritàries per incorporar nou talent com ara disseny digital, analítica de dades, intel·ligència artificial, enginyeries de sistemes de comunicació, informàtica o telecomunicacions, pel que fa als graus. Mentre que els àmbits triats per als estudiants de cicles formatius són els de tècnics superiors en prevenció de riscos, big data i intel·ligència artificial, producció audiovisual o tècnics en administració i finances.

Les universitats seran les encarregades de fer el cribratge dels estudiants segons l’expedient acadèmic i marcaran les hores que faran en les pràctiques curriculars. A més, també hi haurà l’opció de fer estades extracurriculars amb un màxim de 450 hores per estudiant.

Primeres reaccions sobre l'acord

La presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i rectora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Laia Nadal, ha assegurat que el conveni és un “oportunitat per als estudiants però també per l’administració” i ha afegit que suposarà un “repte de captació” per les universitats. “Cal que l’administració pública sigui un espai atractiu pel talent i per atraure diversos perfils nous. Necessitem persones dinàmiques, motivades, competents per transformar els serveis públics”, ha afirmat Nadal.

Per altra banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que l’objectiu del programa és que els joves situïn l’administració pública com un lloc "on fer carrera", i d'aquesta manera atraure talent per a entomar el relleu generacional. “Nosaltres volem estar a la primera línia d'aquesta competició per formar talent, perquè li volem dir a tot aquest talent que els necessitem pel servei públic del país”, ha dit Dalmau, que ha assegurat que el programa té capacitat per créixer i ampliar-lo més enllà de les 2.000 places que s’han firmat aquest divendres.