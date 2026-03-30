30 de març de 2026

USTEC pressiona el Govern perquè blindi el català a l'escola davant els atacs dels jutges

  • Manifestació de mestres i estudiants al centre de Barcelona en defensa del català -

Publicat el 30 de març de 2026 a les 12:34
Actualitzat el 30 de març de 2026 a les 12:35

El sindicat USTEC ha reclamat una declaració pública avui mateix dels consellers de Presidència, Albert Dalmau; del de Política Lingüística, Francesc-Xavier Vila; i del president de la Generalitat, Salvador Illa, en què es comprometin de manera clara amb la defensa i el blindatge del català com a llengua vehicular del sistema educatiu. En segon lloc, ha exigit la convocatòria urgent d’una reunió amb les organitzacions sindicals per treballar mesures que garanteixin la protecció i la seguretat jurídica del professorat davant aquesta situació. En paral·lel, els serveis jurídics del sindicat educatiu estan analitzant possibles vies de resposta a la sentència del TSJC. "Els docents continuaran educant en català i no acataran cap resolució que en condicioni l’ús als centres educatius", sentencien des d'USTEC. Informa Lluís Girona.

