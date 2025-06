Vaga indefinida en un menjador escolar de Barcelona: «Volen treure'ns el 20% del sou»

El menjador de l'Escola Flor de Maig de Barcelona, a Poblenou, ha convocat una vaga indefinida que comença aquest dimarts 10 de juny. Es tracta d'una de les primeres vagues en menjadors escolars que es fan a Catalunya i a la demarcació de Barcelona, recentment, només té precedents a l’Institut-Escola Catalunya de Sant Cugat. El menjador de l'Escola Flor de Maig està gestionat per l'empresa AESA Serveis Educatius, que es dedica a l'assistència i als serveis educatius per a nens i joves i que també disposa de serveis de restauració i càtering.

El menjador d'aquesta escola de Poblenou s'ha vist afectat per un canvi en l'horari lectiu que està promovent la direcció del centre de cara al curs vinent. Segons han informat els treballadors, suposaria una disminució del temps al menjador i alhora una reducció del 20% del seu salari. Davant d'aquesta modificació substancial del contracte, es va iniciar un procés de negociació bilateral, no obstant això, no va arribar a bon port. "Feia la sensació que l'empresa AESA feia temps perquè s'acabés el curs i no tinguéssim temps de reaccionar", ha explicat un representant dels treballadors.

En aquesta línia, els organitzadors de la vaga acusen l'empresa de no facilitar una negociació col·lectiva i de no complir amb l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors. "Han deslegitimat les eines que tenim, han fet ofertes individuals als treballadors i n'han exclòs les persones implicades en el conflicte", asseguren. La proposta dels treballadors per compensar la retallada dels horaris era apujar deu euros la taxa dels alumnes, una despesa que haurien d'assumir a parts iguals les famílies i l'empresa.

En el marc d'aquest conflicte, es va acomiadar a un dels treballadors implicats en la reivindicació amb un procediment anomenat "falta molt greu". Aquesta eina s'utilitza en casos de violència contra els infants o de delictes de caràcter sexual, dues circumstàncies que no es van produir. Segons han explicat representants dels treballadors, l'acomiadament l'hauria motivat la vinculació del treballador amb el Sindicat i la seva participació en les reivindicacions. “Ha estat una mesura de disciplinament col·lectiu en un moment en què hi havia molta indignació per la retallada de sou”, expressen.

Un sector precari

El sector de l'oci a Catalunya es caracteritza per contractes curts, inestabilitat laboral i un conveni dels més mal remunerats en el món laboral. L’índex de preus de consum s’ha disparat un 14,4 %, però els salaris només han pujat un 5,1 %. La tasca del sector del lleure a les escoles garanteix la conciliació laboral i familiar i suposa, també, un temps educatiu on s’aprenen valors com la convivència, la resolució de conflictes, la responsabilitat, l’autonomia i el respecte pel grup.

Els organitzadors de la vaga al menjador de l'Escola Flor de Maig han denunciat la precarietat del sector del lleure i han apuntat directament al Consorci d'Educació de Barcelona com a un dels responsables principals. "El nostre sector, malgrat les condicions a les quals estem sotmesos, és dels que estan menys valorats i també dels que són més necessaris", diuen.

Amb aquestes circumstàncies, han manifestat la intenció de "lluitar fins al final" i d'establir contactes amb altres menjadors que pateixin situacions similars. En aquesta línia, han convocat una protesta el dia 18 a les 10 hores a Fabra i Puig per protestar contra la precarietat del sector i la baixada de sous que hauran d'afrontar els treballadors del menjador.