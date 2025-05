Vandalitzen un mural de Ciutat Vella pintant nicabs a les cares de totes les dones

Un mural d'homenatge a diverses dones influents situat al carrer de la Bòria de Barcelona, al districte de Ciutat Vella, ha aparegut aquest matí vandalitzat. Els retrats de totes les dones (Virginia Woolf, Maria Aurèlia Capmany o Frida Kahlo) han aparegut amb un nicab pintat.

Es desconeix la identitat dels autors de les pintades. El mur on hi ha el mural pertany a la Cambra de la Propietat, que just havia restaurat la paret aquest any, cosa que va animar les activistes a ampliar el mural amb més noms. S'havia anat fent durant els darrers mesos.