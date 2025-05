Aquests són els tres millors entrepans de Catalunya, segons un campionat

La segona edició del Campionat d'Espanya d'Entrepans ha reconegut creacions de tot l'Estat. Tot i que les propostes catalanes no han aconseguit formar part de les 15 primeres posicions globals, el concurs també tria les millors opcions de cada territori. Així doncs, Catalunya també té el seu podi particular.

En aquesta ocasió, el guanyador a escala general ha estat el "Mar i Terra" de Can Gourmet d'Eivissa, que proposa una combinació de rosbif amb salsa de tonyina, parmesà, tomàquet semisec i ruca. El rànquing estatal, que compta amb el patrocini de Glovo, s'ha elaborat després que al voltant de 110.000 persones hagin provat les propostes i hagin emès més de 22.000 vots a la pàgina web del projecte.

D'aquesta votació en surten 15 finalistes, que competeixen pel premi del millor entrepà de l'any 2025 davant d'un jurat d'experts. S'hi han presentat 130 establiments de 16 comunitats autònomes.

Pel que fa a casa nostra, el número u és "Tortizo", del Rebo Restaurant de Sant Boi de Llobregat. Amb una base de maionesa de xoriç sobre pa de cristall, l'entrepà porta truita de xoriç amb ceba caramel·litzada, crema de formatge idiazabal i pernil deshidratat.

El segueix "Llegat i Arrels" de Tarragona. El local Bocho ofereix un entrepà de galtes guisades, Parmigiano Reggiano, ceba confitada en vinagre de Chardonnay i maionesa. La tercera posició ha caigut a Barcelona, més concretament al restaurant Banh Mi Club, on es pot degustar una creació vietnamita de porc rostit marinat, pa cruixent i calent, confitats de pastanaga, cogombre, ceba, coriandre, paté de porc casolà i maionesa kewpie.

El campionat també compta amb llistats temàtics, com el Millor Entrepà Tradició 2025. En aquest àmbit, s'ha endut el guardó "Si no t'agrada no pagues", la proposta del restaurant Casa Quintin de Burjassot, a València. Es tracta de pa amb vedella, salsa pebre, ous i patates.