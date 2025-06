Catalunya compta amb centenars de petits pobles amb encant. Molts d'ells eren pràcticament desconeguts fa un temps, però en els últims anys s'ha posat de moda el turisme que busca petits indrets que se surtin de les grans ciutats. Això és el que ha detectat la plataforma de lloguers vacacionals Holidu, que ha elaborat un estudi dels pobles catalans amb més cerques a internet.

Es tracta de pobles amb les seves viles medievals, alguns de pescadors o d'altres a l'interior. En tot cas, ofereixen l'oportunitat de reconnectar amb la tranquil·litat molts cops interrompuda per un dia a dia que en moltes ocasions és frenètic. Després d'examinar 207 municipis de menys de 5.000 habitants, Holidu ha revelat la llista dels més cercats.

Begur (Baix Empordà)

Begur, amb 1.920 cerques al mes, és un dels tresors més preuats de la Costa Brava. Aquest encantador poble és conegut per les espectaculars cales d'aigua cristal·lina com Aiguablava i Sa Riera, així com per les impressionants cases indianes. Amb un centre històric ple de carrers empedrats i un impressionant castell medieval que corona el poble, Begur ofereix vistes panoràmiques inigualables. La fusió de paisatges naturals amb una rica història el converteix en un dels llocs més buscats per qui desitja escapar de l'estrès.

Pals (Baix Empordà)

Amb 1.050 cerques al mes, Pals és un altre dels pobles més encantadors de la Costa Brava, conegut pel seu ben conservat barri gòtic. La vila està situada damunt d'un turó, oferint vistes increïbles de l'entorn que l'envolta, incloent-hi les illes Medes i el Montgrí. Passejar pels carrers medievals és com fer un viatge en el temps, amb les torres històriques i l'església de Sant Pere com a protagonistes. A més, la proximitat a les platges i els arrossars de l'Empordà fan de Pals una destinació perfecta.

Camprodon (Ripollès)

Camprodon, amb 910 cerques al mes, és un poble de muntanya amb un encant singular, famós per l'icònic pont romànic. Aquesta vila no només atrau els amants de l'arquitectura i la història, sinó també qui gaudeix de les activitats a l'aire lliure gràcies als seus nombrosos camins i senders naturals. A l'hivern, la proximitat de les estacions d'esquí el converteix en una base ideal per als esports de neu.

Miravet (Ribera d'Ebre)

Aquest poble acollidor que acumula 800 cerques al mes està situat a la vora del riu Ebre, oferint unes vistes de postal gràcies a la seva ubicació panoràmica. Miravet és especialment famós pel seu impressionant castell, una de les fortaleses medievals més ben conservades de la regió. Els carrers estrets i empedrats, juntament amb les cases tradicionals decorades per geranis, ofereixen un ambient pintoresc.

Prades (Baix Camp)

Amb 730 cerques al mes i coneguda com la "vila vermella" per les construccions de pedra rogenca, Prades és un destí popular per qui busca la tranquil·litat i la bellesa natural de la muntanya. El seu bonic nucli antic compta amb una plaça Major amb una font renaixentista. La història es respira en cada racó, però és la seva ubicació privilegiada i la seva riquesa paisatgística el que fa de Prades un lloc únic.

Quins pobles completen el top-10 dels més buscats?