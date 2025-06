Descobreix el «poble de les amazones» de Catalunya: carrers plens d'encant i un bonic gorg

No és cap secret que Catalunya compta amb centenars de pobles que tenen el seu encant particular. Però, darrere dels carrers i les cases, també hi ha històries o llegendes que fan encara més especial un indret. Un dels casos potser més desconeguts del nostre país és el del "poble de les amazones", una referència a la mitologia grega.

Però, que són les amazones? No parlem del riu brasiler, sinó de l'antiga nació llegendària de guerreres o un país contemporani poblat per dones en els confins del món, tal com es reflecteix a la mitologia grega. Per trobar el cas català, cal viatjar fins a la comarca de l'Anoia i descobrir els orígens del municipi de Copons.

Per què Copons és el "poble de les amazones"?

La vila de Copons és coneguda pel passat vinculat a l'ofici de traginers, ja que la seva localització la va convertir en un pas important del Camí Ral entre Calaf i Igualada. Són moltes les famílies comerciants que van viure a Copons i van convertir-la en una important vila del segle XVIII.

Les grans famílies comerciants del poble treballaven al sector tèxtil i els homes controlaven carros amb cavalleries que transportaven mercaderies a diferents punts de Catalunya, com Igualada i Barcelona, però també de la resta de l'Estat.

El gran temps que els homes passaven fora de Copons fa que es conegui com "el poble de les amazones", precisament per aquest vincle amb el poble de dones que dibuixa la mitologia grega. El cronista del rei Felip IV també s'hi va referir perquè en la seva visita només va trobar dones i nens.

Què veure a Copons?

Part del patrimoni d'aquella època intensa a Copons encara està ben conservat i permet entendre la gran història comercial que hi ha al darrere. Un dels indrets d'interès del poble és el monument als traginers, anomenat la Diàspora, que és un conjunt escultòric que commemora aquestes figures tan importants per a la vila.

Més enllà del monument, el poble amaga punts amb molt significat. La plaça Major de Copons, formada d'arcs de pedra de diferents alçades, és de visita obligatòria, ja que forma part de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Des de la plaça els visitants es poden perdre i gaudir dels carrers laberíntics d'estil romànic.

L'església parroquial de Santa Maria de Copons també és un punt d'interès. Datada de l'any 1305, es tracta d'un temple d'estil romànic que abans formava part d'un recinte emmurallat del castell. El temple va ser acabat el 1754 i consta d’amples naus i d’un esvelt campanar octagonal.

La Festa dels Traginers

Una de les festes més importants del municipi és la dels Traginers, que recorda com es vivia aquesta professió a la vila. S’hi apleguen venedors ambulants, firaires i comerciants de cavalls. A més, s’arrodoneix amb el tradicional esmorzar de traginer: llesques de pa torrat amb all acompanyat de botifarres casolanes i vi.