La caminada que tothom hauria de fer un cop a la vida al sud de Catalunya

Tant si ets un amant de la muntanya com si no, hi ha rutes que tothom hauria de fer almenys una vegada a la vida. I Catalunya n'és plena, de nord a sud i d'est a oest el país té racons amagats que són aptes per a tots els públics. Si, a més, t'agrada gaudir de bones vistes mentre camines -i quan arribes a dalt-, aquesta ruta al sud del país està feta per a tu.

La serra del Montsià és considerada el tercer espai natural més important de les Terres de l'Ebre, després del delta i els Ports. Es tracta d'un espai inclòs a la Xarxa Natura 2.000 i a la xarxa d'espais d'interès natural de Catalunya. Avui s'ha convertit en una serra molt explorada pels amants de la natura, ja que permet fer-hi de tot: senderisme, trail de muntanya i també BTT. Dalt de tot s'hi troba la Foradada, una roca amb vistes úniques.

L'excursió fins a aquest punt està plena de vida. Es passa per antics camins usats per travessar la serra i anar des de la Ràpita fins als Freginals, així com per aquelles persones que treballaven a la muntanya. L'itinerari per arribar a la Foradada del Montsià comença al pàrquing la Mundana o al pàrquing del Cocó de Jordi, depenent de l'època de l'any, ja que hi ha alguns mesos en què l'accés a l'interior de la serra està limitat per als vehicles de motor.

Es tracta d'una ruta que suposa 450 metres de desnivell i, començant des del segon pàrquing, té una distància de vuit quilòmetres. És apta per a tots els públics, ja que permet fer-la amb nens, i és recomanable pujar-hi durant la tardor, l'hivern o la primavera, estacions de l'any amb temperatures més moderades per evitar la calor sufocant de l'estiu.

Punts d'interès durant la ruta

Tot i que el premi més gran és arribar a dalt de tot i gaudir de les fantàstiques vistes a través de la roca, el trajecte està farcit de punts d'interès que expliquen la història de la zona. Un exemple són els forns de calç que es poden trobar durant el recorregut, construccions de pedra en sec fetes antigament per produir calç viva, que s'emprava com a morter abans del ciment en tota mena de construccions.

D'altra banda, la ruta fins a la Foradada passa pel bosc del Burgar, un dels pocs boscos frondosos de carrasques que queden verges a la serra del Montsià. Les alzines són un element vital per a l'ecosistema, ja que són capaces de regular les temperatures i protegir el terra, i la seva tala en aquest punt es va prohibir per garantir que els ramats hi fessin parada quan travessaven la serra.

En aquest punt també es troba la font del Burgar, originària d’un canvi entre calcàries i margues, que gràcies a una falla ha fet que les aigües de pluja aflorin just en aquest indret proporcionant aigües cristal·lines, molt netes, carbonatades i amb un nivell molt baix de nitrats. Aquestes característiques fan possible la reproducció d’amfibis com el tritó palmat que té la Serra del Montsià com el límit sud de la seva distribució geogràfica en tota Europa.

El tram final de la ruta és el més accentuat, però la recompensa val la pena. L'arc del cim de la Foradada, amb vistes de 360 graus, no deixen indiferent. Vista panoràmica al delta de l'Ebre, a la serra de Cardó i al Massís dels Ports. Un mirador natural excepcional.