L'espectacular congost a Catalunya amb passarel·les penjants i parets verticals

Catalunya amaga racons espectaculars per descobrir i el Congost de Montrebei és un d'ells. Es tracta d'un impressionant congost natural situat entre les comarques del Pallars Jussà i la Noguera, entre les demarcacions de Lleida i Osca unides per un pont penjant. Dividit pel riu Noguera Ribagorçana i situat a la serra del Montsec, aquest paratge destaca per la seva bellesa i immensitat.

I és que es tracta de l'únic congost d'aquestes característiques a Catalunya que no ha estat alterat per cap infraestructura. El Congost de Montrebei brinda una experiència única per als amants de la natura i el senderisme. Amb parets verticals de més de 500 metres d'altura i una de les rutes més espectaculars de la península, es converteix en un destí imprescindible per a qui busca aventures en paisatges imponents i de pel·lícula.

La ruta es pot fer en ambdós sentits, ja sigui començant des del pàrquing de la Masieta, a la banda lleidatana, o bé des del pàrquing de l’antic poble de Montfalcó, a la província d’Osca. La ruta curta, des del pàrquing de la Masieta fins al pont del Siegué, és ideal per fer-la amb nens. Aquesta té una distància total de 10 km (anada i tornada).

D'altra banda, la ruta llarga (16 km), des del pàrquing de la Masieta fins a l'alberg de Montfalcó, és més exigent. A part de la durada, s'han de travessar dos trams de passarel·les penjants. Aquesta ruta també es pot dur a terme en sentit invers, des del pàrquing de Montfalcó, a Osca, fins al pàrquing de la Masieta, a Lleida.

Al Congost també es poden dur a terme activitats d'aventura com barranquisme i ràfting i excursions en caiac i vaixell. Per accedir des de Lleida és necessari reservar entrada per aparcar durant tot l'any i no està autoritzada l'acampada ni la pernoctació. A prop del Congost de Montrebei, a la província d'Osca, s'amaga la Muralla de Finestres. Una altra meravella de la naturalesa.