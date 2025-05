L’única catedral romànica que es conserva a Catalunya es troba al Pirineu

Lleida és una terra rica en patrimoni històric i arquitectònic. El conjunt monumental de la Seu Vella, símbol de la capital, n’és un exemple destacat. Però la demarcació amaga altres meravelles menys conegudes i igualment excepcionals. Una d’elles es troba a la Seu d’Urgell, al bell mig dels Pirineus: la catedral de Santa Maria d’Urgell, l’única catedral íntegrament romànica que es conserva a Catalunya. Aquesta singularitat la converteix en una peça clau per entendre l’evolució de l’arquitectura religiosa a la península.

Situada al barri antic de la ciutat, la catedral ha estat testimoni de més d’un mil·lenni d’història. L’indret ja era un centre religiós destacat durant l’època visigòtica (segles VI-VII), amb un temple cristià vinculat a la diòcesi d’Urgell, una de les més antigues del país. Durant el període carolingi (segles VIII-IX) s’hi construí un nou edifici de caràcter preromànic. Però no seria fins al segle XI, amb l’impuls del bisbe Ermengol, que començaria la construcció del temple romànic que coneixem avui.

Arquitectura austera, bellesa imponent

La construcció, que es va allargar fins al segle XII sota l’episcopat d’Odó d’Urgell, segueix els principis del romànic llombard: murs gruixuts, ornamentació escassa i una estructura sòlida i equilibrada. La planta presenta tres naus, un transsepte i una capçalera amb cinc absis, dels quals només el central sobresurt exteriorment. El conjunt està flanquejat per dues torres de planta quadrada que reforcen la seva aparença de fortalesa.

Un dels elements més preuats és la imatge romànica de la Mare de Déu, també coneguda com la Verge d’Andorra, situada a l’absis central. Aquesta talla, datada a la primera meitat del segle XIII, es conserva dins d’una fornícula i continua essent objecte de devoció.

La façana principal, residida per un gran pòrtic decorat amb escultures de motius geomètrics i vegetals, és un altre dels seus grans atractius. A tocar, s’hi troba el claustre, construït també al segle XII, que destaca per les seves columnes dobles i els seus 51 capitells esculpits amb escenes bíbliques, animals fantàstics i escenes de la vida quotidiana medieval. Aquest espai, concebut com a lloc de recolliment, esdevé una veritable crònica en pedra a l’imaginari medieval.

Un centre viu de religió i cultura

Tot i patir períodes de deteriorament a causa de les guerres dels segles XIV i XV, la catedral va continuar essent un centre religiós actiu. Durant el Renaixement i el Barroc es van afegir elements ornamentals d’aquests estils, però a finals del segle XIX i principis del XX es dugueren a terme restauracions que van eliminar afegits posteriors per recuperar-ne l’esperit original romànic.

Avui, la catedral de Santa Maria no només és un monument, sinó també un espai viu. És la seu del bisbe d’Urgell, figura que alhora ostenta el títol de copríncep d’Andorra. També acull el Museu Diocesà, on s’exhibeixen peces d’art religiós com retaules, escultures i manuscrits que van des de l’època medieval fins al barroc. Una de les peces més destacades és el Beatus de la Seu d’Urgell, una còpia il·lustrada del Comentari a l’Apocalipsi de Beatus de Liébana, considerada una obra mestra del patrimoni bibliogràfic català.

Vistes, horaris i tarifes

La catedral obre les portes al públic amb horaris que varien segons la temporada.

De l'1 d’octubre al 31 de maig:

De dimarts a dissabte, de 10 h a 13.30 h i de 16 h a 18 h.

Diumenges i dilluns: tancat.

Festius: de 10 h a 13 h.

De l'1 de juny al 30 de setembre:

De dilluns a dissabte, de 10 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h.

Diumenges: tancat.

Festius: de 10 h a 13 h.

El preu de l’entrada general és de 4 €, mentre que l’entrada reduïda per a majors de 65 anys o grups de més de 10 persones és de 3 €. També s’ofereix una tarifa especial de 2 € per a estudiants, persones aturades, famílies nombroses i monoparentals.

Com arribar-hi? La Seu d’Urgell és accessible per carretera des de diverses ciutats catalanes. El trajecte des de Lleida per la C-14 té una durada aproximada d’1 hora i 50 minuts. Des de Cardona, el viatge per la mateixa via és d’uns 85 minuts. Una escapada ideal per descobrir un dels testimonis més bells i millor conservats del romànic català.