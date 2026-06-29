El Cicle CROMÀTIC obre una nova convocatòria per donar visibilitat als artistes visuals del Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la col·laboració del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, impulsa una nova edició del Cicle CROMÀTIC, una iniciativa destinada a promoure i difondre les creacions dels artistes visuals de la comarca. Aquest cicle d’exposicions ofereix un espai per donar a conèixer el talent creatiu del Solsonès, independentment de la disciplina artística. Dibuix, pintura, escultura, fotografia, audiovisual o qualsevol altra expressió artística hi tenen cabuda. La iniciativa vol contribuir a la creació i projecció dels artistes visuals de la comarca i consolidar un espai de referència per a l’art local.
Convocatòria oberta fins al 14 d’agost
Podran participar-hi persones majors de 18 anys empadronades en algun municipi del Solsonès, així com agrupacions sense personalitat jurídica, sempre que almenys un dels seus membres estigui empadronat a la comarca. La participació és gratuïta i les propostes s’hauran de presentar exclusivament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Solsonès. El termini de presentació s’obrirà el 29 de juny i finalitzarà el 14 d’agost. Cada persona o col·lectiu podrà presentar una única proposta, que haurà d’incloure una memòria explicativa amb una extensió màxima de quatre pàgines.
Exposicions a la Sala Francesca de Llobera
Les exposicions seleccionades es duran a terme durant els mesos d’octubre i novembre a la Sala Francesca de Llobera, situada a la seu del Consell Comarcal del Solsonès. Cadascuna tindrà una durada de dos caps de setmana i es podrà visitar en horari d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. Amb aquesta nova edició del Cicle CROMÀTIC, el Consell Comarcal del Solsonès reafirma el seu compromís amb la cultura i amb la promoció del talent artístic de proximitat, oferint una plataforma perquè els creadors de la comarca puguin donar a conèixer la seva obra i connectar amb el públic.