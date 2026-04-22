El darrer llibre de Ramon Cardona i Colell aborda la memòria històrica amb «L'avi que detestava la llet»

Ramon Cardona Colell és nascut a Solsona i arrelat a Verdú. Professor de grec i llatí, arqueòleg per vocació, ha fet del passat i de la paraula els seus principals eixos vitals. Ha publicat, entre d’altres, els llibres de poesia Tocat i enfonsat (Proa, 2019), 42è premi de poesia Miquel de Palol 2019; Desig d’argila (Edicions Saldonar, 2016), premi de poesia Manuel Milà i Fontanals-Ciutat de Vilafranca 2016, i Aversions, premi de poesia Joan Perucho «Vila d’Ascó» 2024 (Edicions Saldonar, 2025). Pel que fa a la narrativa, Creta, entrada al laberint (Nova Casa Editorial, 2017). També cal destacar altres obres com Arriba el clàssic, crònica d’un professor de grec (Nova Casa Editorial, 2021) i Metamorfosi a la carta (2013), amb el qual va obtenir el 47è Premi Pere Mulet Cerdà de narració curta, Rosa d’Or de la Pau dels Premis Castellitx. Ha traduït del grec modern el Llibre Blau, d’Stratis Mirivilis, (Editorial Quid pro Quo, 2024) i l’excelsa novel·la de Kazantzakis El capità Mikhalis, en vies d’edició.
Descripció
Aquest llibre de Ramon Cardona Colell és una obra sobre la Guerra Civil al Solsonès, sobretot al municipi de Lladurs, que suposa una gran contribució a la tan necessària recuperació de la memòria històrica. L’autor recupera la història familiar a partir dels sumaríssims de l’època franquista. Al mateix temps, però, és un relat d’emboscats i de gent que, aliena a les ideologies, vol salvar la pell durant els darrers anys del conflicte civil. Traïcions, assassinats, revenges que semblen material de novel·la, s’entrellacen per presentar la dura i sempre complexa realitat… I tot això, per sorpresa del lector, amb la llet com a teló de fons: dolça i agra depenent de qui se la prengui.
L’avi que detestava la llet ens parla de les històries creuades dels seus protagonistes: dos llauradors, un cabaler i un petit propietari, que per atzar acaben emparentats i han de viure els silencis, les mitges veritats, les confidències i els noms en clau d’una guerra que va ser fratricida i d’una postguerra plena de misèria, sobretot moral. Ramon Cardona Colell aborda literàriament com es van produir alguns dels fets traumàtics d’avis i besavis… I aprofitant els descansos de cada història, ens parla de la llet, en la part més lírica i psicodèlica de l’obra.