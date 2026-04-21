Fundem la República estrena col·lecció de llibres amb vuit discursos de «rauxa i seny»

Fundem la República, la fundació impulsada per Demòcrates i que ara està vinculada a Junts, estrena aquest Sant Jordi un col·lecció sota l'epígraf Renaixença amb aquest objectiu: "Recuperar, posar en valor i projectar el pensament polític i cultural català, amb una mirada contemporània i compromesa amb el país". Així ho assenyala l'entitat, de la qual n'és director executiu Dani Planàs i que té Laura Borràs com a responsable acadèmica, en un comunicat. El primer volum es titula Alçats, alçats les vostres banderes. Vuit discursos de rauxa i seny, i compta amb l'edició i el pròleg d'Aleix Sarri. Incorpora discursos que van des de Martí l'Humà fins a Mercè Rodoreda.
"La Diada de Sant Jordi continua viva i esplendorosa", assenyala Sarri en els primers compassos del llibre. Recorda, de fet, que la Diputació del General va declarar Sant Jordi com a festiu el 17 d'abril del 1456. "S'ha afegit a la celebració del sant nacional la de la literatura i de l'amor, però també, i sobretot, de la lluita per la llengua i llibertats del país. Per això hem preparat aquest recull per a la Diada d'enguany. Discursos amb rauxa i seny, de resistència, però també de construcció nacional. Pràcticament cap d'ells és contemporani, però això no vol dir que no siguin de rabiosa actualitat", indica Sarri. La setmana passada, Eduardo Mendoza i Javier Mariscal van criticar Sant Jordi.
Les primeres quatre intervencions que recull el volum són aquestes: una de Pere el Cerimoniós de l'any 1363; un de Pau Claris del 10 de setembre del 1640; un d'Emmanuel Ferrer i Sitges del 6 de juliol de 1713; i un de Lluís Companys de finals del 1938. Les altres quatre tenen altres protagonistes: Martí l'Humà -1406-, Àngel Guimerà, Enric Prat de la Riba i Mercè Rodoreda. En el cas de l'escriptora, es tracta del pregó de les Festes de la Mercè. Hi ha dos extres, a banda. Es tracta d'un discurs de Francesc Macià davant dels tribunals, i una entrevista d'Antoni Gaudí en què l'arquitecte desgrana el seu catalanisme. Es presentarà el dimecres 22 d'abril a l'Espai Línia de Barcelona a les 19.