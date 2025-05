El SIS del Solsonès participa en un projecte de recerca pioner que dona veu als infants i adolescents de tot Catalunya

Aquesta recerca, que s’estén des del novembre de 2024 fins a l’octubre de 2026, té com aobjectiu principal conèixer de primera mà les experiències, percepcions i propostes dels infants i adolescents que participen als Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) i Centres Oberts (CO)de Catalunya. També analitza el seu benestar, les seves necessitats, aspiracions i la percepció dels seus drets, així com la funció compensadora i preventiva que exerceixen aquests serveis davant les desigualtats educatives, el risc social i la pobresa.

Metodologia participativa i rigor acadèmic

El projecte es desenvolupa mitjançant una metodologia participativa i contrastada, basada en:

• La participació activa de quatre grups d’infants i adolescents d’entre 9 i 17 anys, que actuaran com a grups d’expertesa. Aquests col·laboraran en la creació dels instruments de recerca, l’anàlisi dels resultats i l’elaboració de propostes de millora per a les polítiques públiques i la pràctica socioeducativa.

• Una enquesta adreçada a 2.000 infants i adolescents de tot Catalunya que formen partdels SIS i CO.

• Una enquesta a 100 professionals dels serveis socioeducatius.

• L’assessorament d’un Consell Assessor format per 10 agents clau del sector, així com la col·laboració d’un grup d’acadèmics internacionals.

El Solsonès, una de les veus protagonistes

Les investigadores del projecte van visitar per primera vegada el Solsonès el novembre de 2024, on van tenir ocasió de conèixer el servei i el territori, així com d’interactuar amb els infants participants. Durant aquesta trobada inicial es va iniciar el treball conjunt per a l’elaboració del qüestionari de recerca.

La propera visita està prevista per aquest mateix juny, amb l’objectiu de compartir amb el grup els primers resultats i continuar el procés col·laboratiu. La cloenda del projecte tindrà lloc a Barcelona, l’octubre de 2026, on el grup del Solsonès estarà convidat a presentar-hi la seva experiència. Si així ho desitgen, els infants també tindran l’oportunitat d’exposar públicament les seves aportacions.

Un projecte transformador amb la infància al centre

Des del Consell Comarcal del Solsonès es valora molt positivament la participació activa en aquest projecte transformador, que posa els infants i adolescents al centre de la recerca i reconeix la seva veu com a motor de canvi i millora en les polítiques públiques.