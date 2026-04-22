Humor i cançonetes al Jezz Club de Solsona

Godai Garcia és un humorista, comediant i divulgador de plantes al seu reeixit videoblog Les coses que creixen. Un bufó de la paraula amb un discurs naturalista, de comarques, intel·ligent i intel·lectual. Esperem amb frenesí el seu “Hola Llobes!” a l’escenari de Jezz Club i que ens parli de plantes, animals i coses profundes. El rebrem aquest dissabte, el de Vic, d’ulls blaus.
Però abans, per escalfar l’ambient, pujarà a l’escenari del Club l’Èlia, una humorista ascendent bregada en la majoria de clubs de comèdia de Barcelona. Barcelonina i solsonina, l’Èlia de Lama s’ha passejat sempre per Solsona des de petita i heus ací el vincle amb nosaltres. Tenim moltes ganes de conèixer el seu discurs àcid, una mica absurd i urbanita. El contrast està servit.
I per rebaixar el nivel i presentant l’acte, amb tots vostès “GeGí” (Gener i Gilibets). El tàndem de Llegir cantarà unes cançonetes, faran d’speakers i presentadors dels dos artistes que trepitjaran l’escenari. Hi haurà mitja part, societat i begudes.
La nostra primera tarda de comèdia, monòlegs, paraula. Us hi animeu? Godai Garcia, Èlia, Gilibets & Gener
- Dissabte 25 d’abril a les 19.00
- 12 euros socis / 16 euros general / 18 euros a taquilla
- Humor, paraula
- entrades jezz.cat