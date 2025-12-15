La Coral Estel de Sant Jordi: música i solidaritat a Montserrat

Una instantània capturada a l'entrada del temple, just al costat d'un espectacular i gran arbre de Nadal daurat, immortalitza aquesta pausa necessària per "completar el dia".
La sortida va culminar amb el concert de la tarda, que va tenir lloc al cèntric i històric Teatre del Progrés de Martorell. Allà, la Coral Estel va compartir escenari amb la Coral Veus del Progrés de Martorell per tancar l'intercanvi iniciat a Solsona a principis d'any. Ambdues corals van oferir una jornada "molt interessant i enriquidora", compartint cultura i música i fent d'aquest un dia "ben bonic".
L'acte va tenir a més un marcat caràcter solidari, ja que es va demanar un donatiu voluntari de 5 euros a l'entrada del concert, amb la finalitat de recaptar fons per la investigació del càncer, causa a la qual estava dedicada La Marató de TV3 d'enguany.
Des de l'entitat, agraeixen el "bon fer i les ganes" de tots els seus membres, que "de manera desinteressada, fan possible coses meravelloses". Aquesta jornada, que qualifiquen de "magnífic dia", es vol repetir en el futur.
Bones Festes a tothom!