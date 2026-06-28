La Fira Medieval del Drap Piteu arriba a la seva VIII edició plena de novetats

El dissabte 4 i el diumenge 5 de juliol, Sant Llorenç de Morunys es tornarà a vestir de medieval un any més per a celebrar la Fira del Drap Piteu. Serà ja la vuitena edició d’un cap de setmana que agafava l’herència de l’anterior Fira Occitano-Càtar i que retorna la vila al seu passat medieval quan l’activitat principal de la majoria dels vilatans era el tèxtil, concretament la fabricació del drap piteu.
Com cada any, una de les activitats protagonistes del cap de setmana serà el Mercat Medieval, on aquest any es comptarà amb més d’una trentena de parades d’artesans del tèxtil, de la fusta, d’alimentació, joieria, entre altres; enguany, com a novetat, no només es repartiran per tot el casc antic de la població sinó que s’amplia la zona de parades a fora muralles. Aquest mercat s’obrirà al públic el dissabte a partir de les 10 del matí i durarà fins el diumenge al migdia.
Durant ambdós dies, tindran lloc per tot el poble diferents activitats per a tots els públics. El dissabte, al matí de 11 a 14 i a la tarda de 17 a 20, hi haurà jocs de fusta tradicionals al claustre de l’església. Al matí, tindran lloc dues visites guiades relacionades amb aquest passat tèxtil i l’edat medieval a la vila; en primer lloc, de 11 a 12, una visita guiada a la capella de la Pietat amb el seu retaule gòtic del segle XV, i després, de 12 a 13, una visita guiada sobre el drap piteu al Museu - Centre d’Interpretació de la Vall de Lord. Les dues visites són gratuïtes, però per la visita de la capella cal inscriure’s prèviament a l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord. El dissabte a la tarda hi haurà un cicle de conferències del món tèxtil i ramader a la Plaça de l’Om: “L’ofici de pastora: realitat i problemàtiques actuals”, amb Emma Rojas, pastora d’ovelles de Guixers, i “El treball femení a la Catalunya medieval”, a càrrec de Mireia Comas, professora d’història medieval. El dia conclourà a la Plaça Major amb el concert de música tradicional “Sona viola sona”, a càrrec de Christian Simelio i Marc Torrent.
El diumenge a les 9 del matí hi haurà una sortida etnobotànica, a càrrec de Romi Lamolla. El punt de trobada serà el claustre de l’església, i les inscripcions ja es poden fer a través de la web entradessolsones.com. A les 11 i a les 12, respectivament, es repetiran les visites guiades del dissabte, a la capella de la Pietat i al Museu, i també a les 12, partint des de la Plaça Major, els Bastoners de Berga oferiran balls a les diferents places de la vila. Durant tot el matí, a més, hi haurà una exhibició de puntaires a la Plaça de l’Om.
Tot el programa d’actes i tota la resta d’informació important sobre la VIII Fira del Drap Piteu el trobareu als mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i a la pàgina web de l’Associació de Turisme de la Vall de Lord: lavalldelord.com.