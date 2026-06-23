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Cultura i Mitjans

Llobera oferirà un nou ZUB el proper 27 de juny a les 6 de la tarda

ZUB és una proposta artística que es desenvolupa al Bosquet de Llobera - L’arrenca herbes de pagès, un indret proper al nucli de Peracamps

  • ZUB a Llobera
  • ZUB a Llobera
  • ZUB a Llobera

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juny de 2026 a les 07:30

El projecte és ideat i creat per Marta Ricart, una artista del mateix municipi que treballa des del Lloc i en el Lloc. El seu Fer es desenvolupa amb plena consciència dels espais i dels entorns on conviu la seva obra. Tot plegat fa que sigui una proposta molt particular, no només pels materials que empra per a poder pintar, la matèria primera, sinó també pel fet de contemplar les característiques de l’entorn i el diàleg que s’estableix amb la seva obra.

El lloberenc Pep Divins defineix el mot que titula i inspira la proposta, zub, com un pensament vehement i no racional, allò que ve del no res. Partint d’aquí el projecte es presenta com una proposta visual i sonora que es complementa de manera natural a través dels codis bàsics del llenguatge d’ambdues disciplines.

 

  • ZUB a Llobera

Al contrari del que pugui aparentar, aquesta proposta no és ni un bany de bosc, ni una experiència immersiva. Es tracta d’una invitació a tornar a mirar i a tornar a escoltar. És fer jugar l’ull a través de l’observació, un diàleg entre la forma i el fons, entre la proposta de Marta Ricart i allò que ens permet veure i descobrir la natura: un bell i canviant joc de direccions, colors i textures entre natura i obra visual, però també sonora. Montserrat Isanta estableix ponts entre el paisatge sonor del Lloc i una representació sonora a través d’instruments construïts per ella mateixa amb materials del propi entorn, llevat de dos d’ells, elaborats per la ceramista Sara Reig.

 

  • ZUB a Llobera

D’ençà de la primera estrena, els propis cicles de la natura han fet que l’espai, el fons, hagi canviat. Cap ZUB serà igual que l’anterior i ni que el proper. Per això, us convidem el dia 27 de juny a les 6 de la tarda per tornar a entrar en aquest joc visual i sonor, en aquest entorn canviant. Ja es poden adquirir les entrades a entradessolsones.com. 

Havent-se estrenat el passat abril amb el finançament i suport de La Mare Cultural, el Consell Comarcal del Solsonès i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, ZUB es representarà un cop cada mes fins el mes d’octubre. El seu camí es transformarà, atès que durant el curs 2026-2027 serà la base i la inspiració de ZUB! ZER, un projecte de creació artística que es desenvoluparà als set centres de la ZER El Solsonès i que promourà el fer artístic sonor i visual entre els infants d’aquests centres, culminant en la creació d’una proposta artística pròpia.

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