Llobera oferirà un nou ZUB el proper 27 de juny a les 6 de la tarda

El projecte és ideat i creat per Marta Ricart, una artista del mateix municipi que treballa des del Lloc i en el Lloc. El seu Fer es desenvolupa amb plena consciència dels espais i dels entorns on conviu la seva obra. Tot plegat fa que sigui una proposta molt particular, no només pels materials que empra per a poder pintar, la matèria primera, sinó també pel fet de contemplar les característiques de l’entorn i el diàleg que s’estableix amb la seva obra.
El lloberenc Pep Divins defineix el mot que titula i inspira la proposta, zub, com un pensament vehement i no racional, allò que ve del no res. Partint d’aquí el projecte es presenta com una proposta visual i sonora que es complementa de manera natural a través dels codis bàsics del llenguatge d’ambdues disciplines.
Al contrari del que pugui aparentar, aquesta proposta no és ni un bany de bosc, ni una experiència immersiva. Es tracta d’una invitació a tornar a mirar i a tornar a escoltar. És fer jugar l’ull a través de l’observació, un diàleg entre la forma i el fons, entre la proposta de Marta Ricart i allò que ens permet veure i descobrir la natura: un bell i canviant joc de direccions, colors i textures entre natura i obra visual, però també sonora. Montserrat Isanta estableix ponts entre el paisatge sonor del Lloc i una representació sonora a través d’instruments construïts per ella mateixa amb materials del propi entorn, llevat de dos d’ells, elaborats per la ceramista Sara Reig.
D’ençà de la primera estrena, els propis cicles de la natura han fet que l’espai, el fons, hagi canviat. Cap ZUB serà igual que l’anterior i ni que el proper. Per això, us convidem el dia 27 de juny a les 6 de la tarda per tornar a entrar en aquest joc visual i sonor, en aquest entorn canviant. Ja es poden adquirir les entrades a entradessolsones.com.
Havent-se estrenat el passat abril amb el finançament i suport de La Mare Cultural, el Consell Comarcal del Solsonès i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, ZUB es representarà un cop cada mes fins el mes d’octubre. El seu camí es transformarà, atès que durant el curs 2026-2027 serà la base i la inspiració de ZUB! ZER, un projecte de creació artística que es desenvoluparà als set centres de la ZER El Solsonès i que promourà el fer artístic sonor i visual entre els infants d’aquests centres, culminant en la creació d’una proposta artística pròpia.