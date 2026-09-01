Mar Lucas obre la quarta temporada de «Celebritats Pures» a Solsona FM amb presències rellevants de diferents àmbits

La creadora de continguts, influencer i també cantant Mar Lucas lidera el retorn de «Celebritats Pures» a la seva quarta temporada, sota la conducció de Martí Gruas. Aquesta fase nova es distingeix per la presència de noms notables provinents de camps molt diferents; s’hi sumen veus de la música, la cultura, l’esport i l’entreteniment. Mar Lucas coincidirà amb altres figures amb trajectòries consolidades, i es manté el propòsit del programa de reunir convidats amb perfils diversos.
Inici de temporada i primera convidada
El capítol d’obertura presenta la cantant, model i artista polifacètica catalana Aina Machuca, reconeguda per haver guanyat la quarta edició de _d’Eufòria_. Aquesta emissió s’emet a Solsona FM el dimarts a les 21 h, mentre que a Spotify es podrà escoltar des d’una hora abans. Tant l’àudio com les imatges formen part de l’oferta, seguint l’estructura audiovisual implementada des del febrer. A més, les entrevistes es retransmetran pel canal local 22TV en franges horàries diverses.
Al llarg de la temporada, desfilaran diversos convidats com l’il·lusionista Màgic Andreu, el pianista i compositor Albert Guinovart i la jugadora d’hoquei patins Elsa Salvanyà. El programa es mantindrà com a plataforma que reflecteix itineraris diversos, fidel a l’estil i marca propis dels anys anteriors. Els episodis es distribuiran a Solsona FM cada dimarts a les 21 h fins a principis de desembre, amb repeticions programades els diumenges a les 16 h.
Disponibilitat en plataformes i objectius del format
Els episodis de «Celebritats Pures» es poden escoltar també a les plataformes habituals de pòdcast i es consulten al web de Solsona FM. El format insisteix a donar espai a veus de molts sectors i vol consolidar-se com a referència al territori. Peu de foto: imatge de l’entrevista amb Mar Lucas.