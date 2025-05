Pau Juvillà i Ester Rocabayera parlaran aquest dijous a Solsona d'"Els drets laborals i el sindicalisme"

S'obre una nova edició del cicle "Enfila't" amb la xerrada "Els drets laborals i el sindicalisme. Organitzar-se per viure: drets, conflictes i aliances de classe". Hi intervindran Pau Juvillà, activista, escriptor i exdiputat, amb una llarga trajectòria en la lluita pels drets socials i sindicals, i Ester Rocabayera, secretària nacional d'igualtat de la Intersindical. SErà a les 19 h al casal popular La Fura.

Cartell del cicle



El cicle "Enfila't" reflexiona de manera crítica sobre les condicions laborals i els drets que sovint es vulneren i s'invisibilitzen. És una iniciativa de la cooperativa L'Arada dins el pla Actua. En aquesta edició, el programa consisteix en quatre sessions entre Solsona i Torà fins al 5 de juny.

Amb una trajectòria de diversos anys, l’Enfila’t, s’ha convertit en un espai de referència per a joves, col·lectius precaritzats i agents socials que volen reflexionar de manera crítica sobre les condicions laborals i els drets que sovint es vulneren o s’invisibiltzen. Així, el cicle es consolida com una eina de formació, denúncia i transformació social al territori.

Aquesta edició de primavera posa l’èmfasi en la mirada interseccional, abordant les desigualtats segons gènere, identitat sexual, classe, origen... Les sessions combinaran ponències, debats i experiències pràctiques, amb l’objectiu de generar eines per al’organització i l’empoderament col·lectiu.

Cada sessió abordarà un eix temàtic clau amb ponents de referència i entitats que treballen des de la pràctica transformadora. Així, la primera sessió tindrà lloc el dijous 15 de maig al Casal Popular la Fura de Solsona, i estarà dedicada als drets laborals i el sindicalisme. Comptarem amb la participació de Pau Juvillà -biòleg, escriptor i polític, vinculat a lluites estudiantils i al sindicalisme- i Ester Rocabayera -secretària nacional d’igualtat de la Intersindical-, que ens introduiran als conceptes bàsics dels drets laborals i la lluita de classes, aprofundint en les formes d’organització col·lectiva que històricament han defensat els drets de les treballadores. Aquesta sessió ens permetrà posar sobre la taula les eines que tenim avui per fer front a la precarietat i a les vulneracions de drets.

La segona sessió tindrà lloc el dijous 22 de maig, al Casal de la Gent Gran de Torà, per aprofundir en les violències masclistes en entorns laborals. De la mà de la Cristina Zambrano -advocada laboralista i col·laboradora de la CNT- i de Dones amb Empenta -entitat que lluita contra les violències masclistes-, abordarem les discriminacions per raó de sexe i gènere que es produeixen al món del treball: des de la bretxa salarial fins als permisos de maternitat i paternitat, passant pel sostre de vidre o l’escassa presència de dones en espais de direcció.

La tercera sessió tindrà lloc també a Torà, el dijous 22 de maig, i girarà entorn de lesdiscriminacions que travessen l’accés als drets laborals en funció de l’origen i la classesocial. Comptarem amb la participació de la cooperativa Migress, que parlarà delsobstacles estructurals amb què topen les persones migrades i racialitzades al mercatlaboral, i de Maritza Buitrago -coordinadora de la Fundació Coop57-, que abordarà lesestratègies d’organització comunitària que estan sorgint.

Finalment, el cicle clourà el dijous 5 de juny a la Biblioteca de Solsona, amb una taula rodona sobre el món laboral al Solsonès des d’una mirada interseccional. La sessió comptarà amb veus de diferents sectors del territori: les cures, l’hostaleria, el sector primari i l’administració pública, amb la participació de l’Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona, el Gremi d’Hostaleria del Solsonès, Territori de Masies i Cuidem Lluçanès.

Aquest cicle forma part del pla comunitari «ACTUA, fem coses al baix Solsonès i rodalia» per enfortir la consciència crítica, l’autonomia i l’organització de les persontres treballadores, especialment les més vulnerabilitzades, des d’una perspectiva territorial i comunitària.

L’assistència als actes és lliure i gratuïta, però es recomana inscripció prèvia per motius organitzatius, al correu actua@larada.coop o al telèfon 672491223. En cas de tenir dificultats per fer desplaçar-se als actes, també es pot contactar a través dels mateixos canals. Les sessions comptaran amb espai per a la canalla.