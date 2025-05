Joan Sorribes i Maite Teixidó, de l'associació Down Lleida, tanquen el cicle de xerrades de l'Institut Francesc Ribalta obertes a tothom

Joan Sorribes, membre de Down Lleida, ha participat en el doblatge d'un personatge animat i va aparèixer a la sèrie televisiva Polseres vermelles. Per la seva banda, Maite Teixidó, integradora social, treballa a l'àrea d'inserció sociolaboral de l'associació. Ambdós ofereixen la darrera xerrada del cicle organitzat per l'Institut Francesc Ribalta sota el títol "Hi ha diferències entre tu i jo?". Serà el 14 de maig a les 11 h a l'espai Àgora del centre.