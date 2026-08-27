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Solsona constata l’acollida massiva de la sisena edició de contes als barris i consolida l’afluència familiar

Cultura i Mitjans

La proposta estival de narracions als barris de Solsona referma la seva assistència amb més de vuitanta participants a cada sessió

  • Contes als barris de Solsona
  • Contes als barris de Solsona
  • Marwa Alaoui Kaiana, d’11 anys, ha guanyat entrades per al Tibidabo per a quatre persones
  • Anna Cases Santaeulària, de 5 anys, s’ha endut un lot de llibres

ARA A PORTADA

Publicat el 27 d’agost de 2026 a les 07:29
Actualitzat el 27 d’agost de 2026 a les 08:22

L’activitat de contes als barris de Solsona confirma una vegada més la seva atracció després de completar la sisena edició del cicle estiuenc Freqüència de barri. Aquest any, s’ha registrat una presència mitjana que supera les vuitanta persones a cada cita. Dies enrere, la regidora de Drets Socials de Solsona, Maria Moumen, va fer el lliurament dels guardons del sorteig als infants que van implicar-se activament a les sessions. Les premiades, Marwa Alaoui Kaiana, d’onze anys, i Anna Cases Santaeulària, de cinc, van rebre una entrada familiar per accedir al parc d’atraccions Tibidabo i, en el segon cas, un conjunt de llibres.

 

  • Contes als barris de Solsona

Participació i presència a les sessions de contes als barris de Solsona

Cada divendres de juliol, diversos espais de la ciutat han acollit la proposta, que ha reunit narradors de reconeixement estatal i ha tingut l’objectiu d’apropar la lectura i els contes tant als infants com a les seves famílies. Determinades sessions han reunit més de cent persones, fet que reforça el caràcter popular d’aquesta activitat estiuenca a Solsona. Segons la regidora, la iniciativa està «plenament consolidada».

 

  • Marwa Alaoui Kaiana, d’11 anys, ha guanyat entrades per al Tibidabo per a quatre persones



L’impacte sobre l’hàbit lector i el vincle social

La valoració de Maria Moumen reflecteix el doble impacte de la iniciativa: “És una iniciativa que ens permet fomentar l’hàbit lector entre el públic familiar i, alhora, el fet que cada setmana ens desplacem a un indret diferent genera moviment entre veïnats i contribueix a fer ciutat més enllà dels espais que habitualment associem a l’oferta cultural”. El projecte, fruit de la col·laboració de la regidoria via Serveis Socials i la Biblioteca Carles Morató, manté l’interès i participació constants dels veïns.

 

 

  • Anna Cases Santaeulàlia, de 5 anys, s’ha endut un lot de llibres

El passaport infantil i el sistema de sorteig

Com en anys precedents, els nens i nenes que acudien a cada sessió disposaven d’un passaport, i a cada trobada rebien el seu segell corresponent; tots aquells que van completar almenys tres jornades van entrar directament al sorteig de dos premis. En total, el calendari es va distribuir en cinc sessions sense cost, amb el propòsit anual de reforçar tant el gust per la lectura com el consum cultural dins l’àmbit familiar, al conjunt de la ciutat.

 

 

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