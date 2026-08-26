La Biblioteca Carles Morató inicia inscripcions als clubs de lectura i incorpora novetats per al curs vinent

La Biblioteca Carles Morató de Solsona obre el període d’inscripció als seus 14 clubs de lectura per al proper curs, previst per començar durant el mes d’octubre. La proposta incorpora grups per a diverses edats i preferències: quatre espais per infants i adolescents, nou opcions destinades a adults i un club especialitzat en escriptura. Entre els canvis, destaca l’arribada de la mediadora literària i bibliotecària escolar Violeta Caballol, que liderarà les activitats infantils i juvenils, i la divisió del grup d’àlbums il·lustrats per donar resposta a la forta demanda registrada fins ara. Aquesta ampliació suposa l’obertura de més places per als interessats en els àlbums il·lustrats, atesa la llista d’espera acumulada en anteriors edicions. L’aportació de Caballol es preveu que reforci l’enfocament pedagògic i la participació entre el públic més jove, contribuint a l’impuls lector de la biblioteca.
Les inscripcions estan disponibles tant a la seu de la biblioteca com a través del formulari en línia a ja.cat/clubslecturasolsona. El ventall d’activitats s’estén des dels infants de 3 a 6 anys fins a propostes per adults que abasten narrativa, poesia, novel·la negra, lectura fàcil en català, grup de dones, club de lectura en italià, espai de ràdio i una opció destinada a la gent gran. En aquest darrer cas, la inscripció es gestiona mitjançant els serveis socials. El club d’escriptura, guiat per Carme González, ofereix una opció per aquells interessats en treballar la creació literària. El programa busca facilitar que cada assistent trobi un espai adequat a les seves inquietuds i converteix la biblioteca en lloc de trobada per a la comunitat lectora, amb activitats que compten amb la participació de professionals de reconeixement.
Dins l’oferta infantil i juvenil, es manté el club familiar, que segueix una periodicitat trimestral i format d’Hora del conte per a infants de 3 a 6 anys. També s’organitzen els clubs Grimm per a 2n i 3r de primària, Dahl per a 4t, 5è i 6è de primària i el club juvenil per a 1r i 2n d’ESO. Tots aquests grups tenen trobades mensuals. Aquestes activitats tenen per objectiu afavorir l’hàbit lector des de les primeres etapes, promoure la creació d’hàbits i oferir espais on compartir lectures en grup. En l’àmbit adult, la programació manté dos grups d’àlbum il·lustrat (un el dimarts, l’altre el dijous), el club de narrativa Lletres que couen amb Muntsa Muñoz, el club de dones liderat per M. Dolors Guàrdia, i els grups de poesia i novel·la negra, dinamitzats per Xavier Serrahima. Aquesta diversitat facilita que els participants puguin escollir entre lectures de narrativa, poesia, novel·la negra o àlbums il·lustrats.
L’oferta s’amplia amb el club de lectura en italià, a càrrec de Michela Tagliavini; la proposta de lectura fàcil en català, coordinada per Oriol Vaqué del Servei Comarcal de Català; el club de ràdio, impulsat per Roser Clotet i Ester Barniol; i el grup destinat a la gent gran, amb inscripcions des dels serveis socials. Aquest ventall d’opcions pretén atendre la pluralitat de perfils lectors del municipi. El club de lectura fàcil en català s’adreça a persones amb dificultats amb l’idioma o que volen millorar-ne el domini, mentre que la proposta de ràdio estimula la creativitat i l’expressió oral. La coordinació amb serveis socials per al grup de la gent gran facilita la inclusió i la participació d’aquest col·lectiu, contribuint a la seva integració.
Durant el darrer curs, els clubs de lectura de la Biblioteca Carles Morató van reunir prop de 160 persones. Si bé el programa contempla activitats per a tot el conjunt de la població, es posa especial èmfasi en estimular l’hàbit lector entre infants i joves en el marc del programa Municipi lector. Aquest treball orientat al públic més jove es concreta en activitats específiques i la col·laboració amb escoles i famílies, buscant consolidar una xarxa lectora cohesionada i activa. Això manté la biblioteca com a referent cultural i educatiu dins Solsona, promovent la lectura com a element de desenvolupament personal i social.
Calendari dels clubs
Infantils i juvenils
- Familiar (de 3 a 6 anys): trimestral, dissabte de 10.30 a 11.30 h
- Grimm (2n i 3r de primària): mensual, dimecres de 17.15 a 18.15 h
- Dahl (4t, 5è i 6è de primària): mensual, dimecres de 17.15 a 18.15 h
- Juvenil (1r i 2n d’ESO): mensual, dimecres de 16 a 17 h
Adults
- Àlbum il·lustrat: mensual, dimarts de 18.30 a 19.30 h
- Àlbum il·lustrat: mensual, dijous de 18 a 19 h
- Narrativa: mensual, divendres de 18.30 a 19.30 h
- Lletres que couen: mensual, dimecres de 18.30 a 19.30 h
- Poesia: mensual, dimecres de 18 a 19 h
- Novel·la negra: mensual, dimecres de 19 a 20 h
- Ràdio: trimestral, dijous de 18 a 19
- De dones: setmanal, dimarts a les 18 h
- Italià: mensual, dijous de 18 a 19 h
- Lectura fàcil en català: mensual, dimarts a les 12 h
- Club d’escriptura: mensual, dilluns a les 19 h