Solsona obre la capella de Sant Roc només un cop l’any, patrimoni religiós singular

Al bell mig del nucli antic de Solsona, la capella de Sant Roc roman tancada durant tot l’any, excepte per una sola jornada marcada al calendari local. Quan arriba el 16 d'agost, diada de Sant Roc, el ritual es repeteix: veïns i fidels es concentren per a presenciar l’únic ofici religiós anual celebrat en aquest indret reservat. El rector de Solsona, Mn. Joan Casals, ha presidit enguany la cerimònia, convertint per unes hores la petita capella en un espai de reunió on la tradició es fa tangible i la comunitat reforça els seus vincles de pertinença. Aquesta convocatòria, capaç d’aglutinar diverses generacions, serveix com a punt d’encontre anual per la gent del barri i altres ciutadans, unint religió, memòria i llaços socials en un sol gest.
Valor històric i preservació de la capella
La capella de Sant Roc figura com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), integrada dins el conjunt de cal Carreres, edifici protegit pel seu valor arquitectònic. D’estil neoclàssic, data del final del segle XVIII. La propietat i la responsabilitat de la seva conservació recau en una família de Solsona, que manté la devoció i n’assegura la cura. Aquesta relació de continuïtat intergeneracional garanteix que tant l’aspecte original com l’esperit simbòlic de l’espai es conservin intactes, així com els elements arquitectònics i ornamentals que formen part del llegat històric de la ciutat.
Història i llegenda de la capella i el seu entorn
La tradició local afirma que un canonge de la Catedral de Solsona anomenat Roc, mogut per la seva devoció, va fer construir la capella. Aquest petit temple, segons expliquen, va donar el nom tant al carrer com a la travessia i la plaça de Sant Roc. El relat, transmès de pares a fills, ha estat clau per preservar la memòria del fundador i per reforçar la identitat veïnal.
Amb una ubicació destacada a la travessia de Sant Roc, just al costat de la plaça, la capella s’ha convertit en un símbol per la ciutat. En aquest entorn es troba també l’Hotel Sant Roc, edifici modernista aixecat fora muralles, i altres construccions que amplifiquen la sensació d’antigor i importància històrica del sector. Passejant pels voltants, amb carrers de pedra i construccions antigues, el visitant es troba immers en un ambient que parla del passat de Solsona en cada detall.
Devoció col·lectiva i significat de Sant Roc
La veneració per Sant Roc s’ha mantingut estable al llarg del temps. L’historiador Mn Enric Bartrina deia, en els goigs dedicats a Sant Roc: “aquest Sant és advocat de pestes, malalties contagioses, i nafres purulentes”. Des de l’any 1652, quan la ciutat va restar lliure de la pesta, la figura de Sant Roc va guanyar pes i la comunitat s’ha acostat reiteradament a la capella per buscar protecció, especialment en moments difícils. Això ha consolidat el culte al sant com a pilar del patrimoni immaterial local.
En esglésies com les de Linya i el Miracle es poden veure retaules renaixentistes on Sant Roc, juntament amb Sant Sebastià, és representat com a protector de la pesta. El barri i la plaça han estat escenari d’actes històrics diversos, entre ells la benedicció de cotxes a principis del segle XX. Aquest patrimoni, amb continuïtat de tradicions i presència d’elements artístics, manté viu el sentiment d’identitat solsonina associat a la capella. Gràcies a la implicació de la ciutadania, la memòria col·lectiva de Solsona sobreviu i es transmet, convertint la capella de Sant Roc en un testimoni actiu projectat cap a les generacions futures.