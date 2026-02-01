Unes 300 persones gaudeixen a Solsona amb el concert de l'orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC)

L'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) ha portat a Solsona el seu Univers Viñes, emmarcat dins la commemoració de l'Any Viñes 2025. Ha estat en un concert gratuït aquest dissabte, dia 31, a les set del vespre al teatre comarcal i que ha congregat unes 300 persones. La cita, organitzada per aquesta formació i la regidoria de Cultura, tenia la col·laboració de la Diputació de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i la Fundació ICG.
Univers Viñes és un homenatge al cèlebre pianista lleidatà Ricard Viñes, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Presenta un programa que inclou obres de compositors estretament vinculats al seu univers musical, com Claude Debussy, Maurice Ravel i Frederic Mompou, totes adaptades de peces originals per a piano, l'instrument que va convertir Viñes en una figura de referència internacional.
Com a element central d'aquesta producció, es presentà l'estrena d'una nova versió orquestral d'una de les poques composicions pròpies de Viñes, “En verlaine mineur”. La recreació orquestral és obra d'Agathe Casals, estudiant del Conservatori Superior del Liceu, guanyadora d'un concurs convocat per L'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida.
Sota la batuta de Xavier Pagès-Corella
Portà la batuta d'aquest concert Xavier Pagès-Corella, director artístic i titular de l'OJC, director del Barcelona Modern Ensemble i director associat de L'Orquestra de Cambra Catalana. El defineix una consolidada trajectòria en la interpretació i divulgació del patrimoni musical de tots els temps. Pagès-Corella ha estat guardonat amb el X Premi Internacional de Composició Musical Andrés Gaos, el XVII Concurs Internacional de Composició Musical Ciutat de Tarragona i el Concurs Mirabent Magrans, i ha rebut encàrrecs dinstitucions com L'Auditori de Barcelona i el Palau de la Música Catalana.
Aquest muntatge sobre Ricard Viñes forma part de les produccions de l'Acadèmia OJC, el projecte pedagògic de l'orquestra que busca apropar els estudiants amb nivells d'excel·lència al món professional i donar visibilitat al talent emergent del país.
L'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida ja ha actuat en diverses ocasions al teatre comarcal i la sala polivalent de Solsona els darrers deu anys, on ha ofert concerts per al públic general, així com activitats inclusives dins el programa Apropa Cultura.
Programa
En Verlaine mineur de Quatre hommages pour le piano – Ricard Viñes
- Versió original, interpretada amb piano sol
- Versió per a orquestra arranjada per Agathe Casals, guanyadora del Concurs per a Compositors
Cinc Cançons i Danses – Frederic Mompou (orquestració de Benet Casablancas)
- Cançó i dansa núm. 2
- Cançó i dansa núm. 9
- Cançó i dansa núm. 10
- Cançó i dansa núm. 7
- Cançó i dansa núm. 8
Le tombeau de Couperin – Maurice Ravel
- Prélude
- Forlane
- Menuet
- Rigaudon
Petite Suite – Claude Debussy (orq. Henri Büsser)
- En Bateau
- Cortège
- Menuet
- Ballet