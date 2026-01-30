30 de gener de 2026

FOTOGALERIA

El concert per Palestina, en imatges: l'«star system» català s'uneix al Palau Sant Jordi contra el genocidi

Publicat el 30 de gener de 2026 a les 06:48
Actualitzat el 30 de gener de 2026 a les 07:04

Des de Lluís Llach, Pep Guardiola i Eduard Fernández a Rosalía, Bad Gyal i Morad, passant per Guillem Gisbert, Oques Grasses, Fermin Muguruza i la Fura dels Baus. Figures molt diferents de l'star system català es van unir aquest dijous a la nit al Palau Sant Jordi per denunciar el genocidi a Palestina per part d'Israel i fer un clam a favor de la pau. La cita va deixar imatges icòniques que passaran a la història.

Hugo Fernández Alcaraz
  • El concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • Pep Guardiola, al concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • Eduard Fernández, al concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • El concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • Fermín Muguruza, al concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • El concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • El concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • El concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • El concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • El concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • Guillem Gisbert, al concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • El concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • Rosalía, al concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • Morad, al concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • El concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • Lluís Llach, al concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • El concert per Palestina al Palau Sant Jordi -
Hugo Fernández Alcaraz
  • El concert per Palestina al Palau Sant Jordi -

