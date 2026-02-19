L’establishment s’imposa al Gremi d’Editors

El Gremi d’Editors de Catalunya ha celebrat aquest dijous les primeres eleccions disputades de la seva història. La candidatura continuista, liderada per Daniel Fernández, ha obtingut el 73,68% dels vots emesos. La llista alternativa, que encapçalava Román de Vicente, ha rebut el suport del 26,32% dels qui han participat.
Daniel Fernández, editor d'Edhasa i figura de prestigi en el sector, era la persona a qui donaven suport les editorials que han exercit més poder al Gremi els darrers anys, com Planeta i Penguin Random House. El seu nom va aparèixer quan es va fer enrere Patrici Tixis, director de comunicació de Planeta, que portava onze anys al càrrec.
A banda de Planeta i Penguin, s’han alineat amb Fernández segells com Anagrama, Teide, Abacus i Comanegra. Amb Román de Vicente -fins ara vicepresident-, anaven Urano, Panini, Abadia de Montserrat, Fragmenta o Galaxia Gutenberg. De Vicente havia aplegat moltes editorials fins ara al marge del govern intern del Gremi.
"Un elefant a l'habitació"
En l’assemblea celebrada avui, segons ha pogut saber Nació, Tixis ha explicat que no va poder tornar a ser candidat perquè un editor havia advertit que duria el cas als tribunals. La raó és que els estatuts impedeixen un president optar a un tercer mandat. Aquest aspecte és el que ha generat malestar intern entre els socis. Precisament Tixis ha assenyalat davant el ple gremial que hi havia "un elefant a l'habitació", que era l'amenaça judicial que planava sobre la seva voluntat de continuar. Per la resta, la campanya ha transcorregurt amb cordialitat.