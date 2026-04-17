Xavier Mas Craviotto presenta a Solsona el llibre «Animals inexpressius»

El proper 18 d’abril a les 19 h, la biblioteca Carles Morató acollirà la presentació d’Animals inexpressius (L’Altra Editorial, 2025), el primer recull de relats de l’escriptor Xavier Mas Craviotto en un acte organitzat per Òmnium Solsonès en el marc de l'atapeïda agenda literària d'abril a la ciutat.
Animals inexpressius és un conjunt de contes que giren al voltant de la idea de la màscara i de tot allò que s’hi amaga al darrere: identitats difuses, emocions contingudes i mirades buides que observen el món amb aparent indiferència. Els deu relats que conformen el volum, poblats per adults, infants i animals, construeixen una galeria de personatges atrapats en la inèrcia, marcats pel fracàs, la mentida i la incertesa, i travessats per la complexitat, sovint dolorosa, de les relacions humanes.
Xavier Mas Craviotto (Navàs, 1996) és una de les veus més destacades de la narrativa catalana contemporània. Va donar-se a conèixer amb la novel·la La mort lenta (Premi Documenta 2018), que ja apuntava el seu interès per explorar els límits emocionals i existencials dels personatges, i ha escrit una novel·la més i tres poemaris. Ha estat reconegut amb una vintena de premis literaris.