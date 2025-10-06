06 de octubre de 2025

3a Jornada de la Lliga de Bitlles del Solsonès amb el líder Olius Negre que no dona respir als seus contrincants. Aquesta jornada ha estat l’Olius Amateur qui ha intentat fer front. Al mateix temps Olius Groc es desfeia de El Barecillo i gual que Olius Vermell de El Càmping El Solsonès. Tant el Groc com el Vermell no volen perdre de vista el líder,esperant els enfrontaments directes per intentar retallar distàncies. La partida entre Arcada i Olius Júnior es va ajornar.

 

  • Classificació

 

  • Albert Casanovas del Càmping el Solsonès

 

  • Clàudia Llavall de l’Olius Vermell

 

 

