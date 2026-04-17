Abril Altarriba amb la selecció catalana sub 23 femení aconsegueixen la plata al Campionat d'Espanya de trail running

La selecció catalana segueix dominant el trail estatal. En el Campionat d’Espanya FFAA celebrat a la capital asturiana, Catalunya ha aconseguit pujar a cinc dels sis podis possibles a nivell d’equip i a més s’han sumat cinc medalles individuals en les sis curses diferents, absoluta, sub 23 i promoció masculina i femenina. Tota una exhibició de múscul federatiu català.
La selecció catalana va dominar clarament el medaller col·lectiu, aconseguint podis en cinc de les sis curses, amb tres ors i dues plates. L’absolut masculí i les dues de promoció van ser els ors, mentre que el sub 23 i l’absolut femení es van endur la plata. A més, dues medalles absolutes individuals, una de sub 23 i dues de promoció.
A la prova sub 23 femenina, on participa la solsonina Altarriba també es va aconseguir la plata. Una selecció molt ben conjuntada, amb Gabriela Lasalle com a dominadora dels 12.8 K acabant amb la plata i temps d’1:08:36. Blanca Batlle va ser 6a amb 1:15:38, Abril Altarriba 8a amb 1:17:44 i Clàudia Martín 20a amb 1:23:21. Plata col·lectiva i plata individual.
Així doncs, Catalunya, amb cinc podis, va ser la millor selecció, seguida del País Valencià amb 4, Asturíes, Comunitat de Madrid i Euskadi amb 2, i Extremadura, Castella La Manxa i Andalusia amb 1. A nivell individual, Catalunya obtenia cinc medalles, la selecció que més s’emportava a casa, amb Galícia sumant dues però les dues d’or i Comunitat de Madrid i País Valencià també obtenint dues per cap.
La pròxima cita important per l'Abril Altarriba, serà el campionat d'Espanya de curses de muntanya Classic, a Aguilar de Campoo el proper 3 de maig.