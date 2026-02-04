El CB Solsona convoca un concurs per renovar el logotip

El Club Bàsquet Solsona ha obert un concurs públic per escollir el disseny del seu nou logotip, coincidint amb els preparatius de la commemoració del 50è aniversari de l'entitat (1977-2027). Lobjectiu de la convocatòria és actualitzar la imatge gràfica del club, adaptant-la als nous temps però mantenint-ne l'essència, la història i els valors.
Tal com indiquen les bases, el nou disseny ha de «reinterpretar el llegat de l'escut del 1977 amb una estètica contemporània, funcional i adaptable als usos actuals». Les propostes poden adoptar la forma de logotip, escut o una solució híbrida, i han d'incloure també una versió commemorativa amb l'epígraf «50 anys».
Taronja i negre
El concurs s'adreça a dissenyadors i dissenyadores gràfiques, estudiants de disseny o arts gràfiques i persones creatives, sempre que siguin residents a la comarca del Solsonès. Els dissenys han de ser originals i inèdits i mantenir els colors corporatius del CB Solsona, el taronja i el negre, amb versions en color, blanc i negre i negatiu.
Les propostes s'han de presentar de manera anònima entre el 6 de febrer i el 30 de març de 2026, mitjançant un sobre tancat lliurat a la seu del club o a la bústia del CB Solsona del pavelló poliesportiu de la ciutat. El veredicte del jurat es farà públic el 16 de maig de 2026, en el marc de la Fira de Sant Isidre.
El jurat valorarà especialment la qualitat gràfica i conceptual, la capacitat de representació del club i la funcionalitat del disseny en diferents suports, com equipacions esportives, xarxes socials, cartelleria i marxandatge.
350 euros de premi
El logotip guanyador serà premiat amb 350 euros, el reconeixement públic de l'autoria i l'adopció oficial del disseny en la nova identitat gràfica del CB Solsona, que s'estrenarà amb vista al començament de la propera temporada. Les bases del concurs es poden consultar al web de l'entitat aquí. Per a més informació o consultes, es pot contactar amb l'organització a través del correu electrònic cbsolsona@gmail.com.