El Club de bitlles Olius, protagonista als tornejos d'estiu

El mes d’agost sense competicions oficials està ple de competicions diverses on predominen les tirades de festa majors de molt municipis. Les tiradores i tiradors del Club de Bitlles Olius han estat protagonistes als tornejos on han participat. Primers per equips a les tirades de Jorba i Olost. Primers i podis a les tirades de Santa Anna (Vic), Sant Llorenç de Morunys, Sant Salvador de Guardiola, Guixers, Olost.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBitlles Olius\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBitlles Olius\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nResta la segona quinzena d’agost i la primera de setembre abans de les competicions oficials i encara hi ha varis tornejos on participaran els i les tiradores d’Olius amb ganes d’obtenir bons resultats.\r\n\r\n \r\n\r\nToni Márquez guanya el 3r Torneig de bitlles a la platja\r\n\r\nEl dissabte dia 16 amb una molt bona participació es va celebrar el torneig de Bitlles a la Platja organitzat pel Club de Bitlles Olius. La pista de volei platja de la zona esportiva del Pi de Sant Just ha tornat a ser l’espai ideal per aquesta competició. Molta calor en el dia de més altes temperatures de l’estiu que no va ser obstacle per a fer la tirada i amb puntuacions molt altes en una superfície que requereix força habilitat.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tPart dels participants a la Tirada de Bitlles a la Platja 2025\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEl torneig el va guanyar el Toni Márquez amb una tirada perfecta a la primera volta. En segona posició es va classificar el Jordi Feliubadaló i va tancar el podi el Josep Teruel. Amb obsequis per a tots els participants, aquest torneig ja es un clàssic del mes d’agost.\r\n