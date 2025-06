Amb motiu de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2025, l’Oficina Comarcal de Transició Energètica del Solsonès impulsa diverses accions per apropar a la ciutadania els projectes i les iniciatives del territori en matèria d’energies renovables.

Una de les activitats destacades serà la jornada de portes obertes al parc solar fotovoltaic d’Hidrocardener del Serrat de la Torreta (Olius), prevista per al dijous 13 de juny a la tarda.

Aquesta visita guiada permetrà conèixer de prop una instal·lació clau per a la generació d’energia neta a la comarca i entendre’n el funcionament, l’impacte i els beneficis ambientals.

A més, el parc combina la producció d’energia amb l’aprofitament de pastures gràcies a un petit ramat d’ovelles. L’aforament és limitat i cal fer inscripció prèvia a la web ja.cat/PSFVSerrat.

Paral·lelament, al llarg del mes de juny, Solsona FM emetrà tres edicions especials del programa El Solsonès en Transició Energètica, amb l’objectiu de donar veu als agents locals implicats en el canvi de model energètic.

Els dos primers programes s’emetran durant la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, entre el 9 i el 13 de juny, i tractaran sobre instal·lacions d’energies renovables impulsades per l’Ajuntament de Solsona i per agents privats, posant en valor l’exemple conjunt del sector públic i privat. El tercer programa abordarà el paper de les Oficines Empresarials i Col·legials de Transició Energètica, promogudes pel Gremi d’Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès i per la Cambra de Comerç de Lleida, com a eines d’acompanyament i assessorament per a empreses i professionals.

Amb aquestes accions, el Consell Comarcal reafirma el seu compromís amb la difusió del coneixement energètic i l’impuls d’una transició cap a un model més sostenible, descentralitzat i arrelat al territori, amb protagonisme local.

La Setmana Europea de l’Energia Sostenible és una iniciativa de la Comissió Europea que té com a objectiu promoure l’eficiència energètica i les energies renovables arreu de la Unió Europea i altres països. Durant el període de la campanya, s’organitzen esdeveniments i activitats per tot Europa.