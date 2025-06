El solsoní Arnau Cases, Campió de Catalunya juvenil amb l'RCD Espanyol

Un altre bona notícia per a l'esport solsoní. El jove Arnau Cases Urraca, amb 16 anys, s'ha proclamat Campió de Catalunya juvenil amb el RCD Espanyol, equip on juga des de fa alguns anys, després d'iniciar-se amb el CF Solsona. Ara fa un mes, l'Arnau també va assolir el Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques amb el combinat català Sub-16.

L`Espanyol Juvenil, on juga l`Arnau



El RCD Espanyol ha revalidat el títol del Campionat de Catalunya Juvenil davant el Barça (0-3) en una gran final a l'Estadi Municipal de Badalona. Els de Marc Xalabarder han dominat la final amb mà de ferro, d'inici a final. Els gols d'Oriol Pallàs, Hugo Crespo i Samu Puyo valen un nou trofeu per les vitrines de la Dani Jarque. La versió ultracompetitiva dels pericos ha recordat al 3 a 4 de fa tot just un any, una de les finals més recordades de les darreres edicions. Fundació PF Base Reus i CF Damm han estat els dos esculls de l'Espanyol per plantar-se a la final. Els pericos van superar els roig-i-negres per 0 a 3 als quarts de final i en les semifinals es van desfer dels cervesers per un ajustat 1 a 2.