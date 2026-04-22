Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

Fase Comarcal de Tennis taula individual i equips

Jocs esportius escolars de Catalunya, curs 2025/26 Solsona (Gimnàs Escola Arrels) 17 d’ abril de 2026

  • Fase comarcal Tennis taula Solsona
Publicat el 22 d'abril de 2026 a les 08:47
Divendres es va celebrar la Fase Comarcal de Tennis taula dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, categoria benjamí, aleví, infantil i cadet al gimnàs de l’ Escola Arrels 2 de Solsona. Hi van participar una trentena de nens/es, de les escoles: Arrels I, Arrels II Vinyet, Ins. Francesc Ribalta i Setelsis.

Durant tota la tarda, el gimnàs de l’ Escola Arrels 2 que per segona vegada acollia l’ activitat, de la mà del Club tennis Taula Solsona va ser el punt de trobada dels palistes de la comarca que van poder fer gal·la de les seves habilitats. Els campionats van ser força renyits i disputats i amb molta esportivitat.

 

CAMPIONATS INDIVIDUALS

Classificacions benjamí:

Categoria Masculí:

1r- Lió Yerga – Escola Arrels 1

2n- Marc Tripiana – Escola Setelsis

3r- David Viladrich – Escola Setelsis

4t- Guillem Terricabras – Escola Arrels 1

Classificacions aleví:

Categoria Masculí:

1r- Eric Vilà – Escola Arrels 1

2n- Unai Salguero – Escola Setelsis

3r- Marc López – Escola Setelsis

4t- Pau Alcazar – Escola Arrels 1

Classificacions infantil:

Categoria Masculí:

1r- Alex Vilà – Escola Arrels 2

2n- Josep Viladrich – Ins. Francesc Ribalta

3r- Carles Vilà  – Escola Arrels 2

Categoria Femení:

1r- Mireia Vila – Escola Arrels 2

Classificacions infantil:

Categoria Femení:

1r- Estel Porredon – Escola Arrels 2

2n- Núria Vila – Escola Arrels 2

 

CAMPIONATS EQUIPS

Classificacions benjamí masculí:

1ers- Escola Setelsis.- David Viladrich i Marcel Arredondo

Classificacions aleví:

1r- Escola Arrels 1.- Eric Vilà i Pau Alcazar

2n- Escola Setelsis.- Tony Pelegrina i Marc López

Classificacions Infantil Masculí:

1r- Escola Arrels 2.- Àlex Vilà i Carles Vilà

2n- Ins. Francesc Ribalta.- Denis Salamó i Gium Salvà

Classificacions Cadet Femení:

1r- Núria Vila i Mireia Vila

