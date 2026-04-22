Fase Comarcal de Tennis taula individual i equips

Divendres es va celebrar la Fase Comarcal de Tennis taula dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, categoria benjamí, aleví, infantil i cadet al gimnàs de l’ Escola Arrels 2 de Solsona. Hi van participar una trentena de nens/es, de les escoles: Arrels I, Arrels II Vinyet, Ins. Francesc Ribalta i Setelsis.
Durant tota la tarda, el gimnàs de l’ Escola Arrels 2 que per segona vegada acollia l’ activitat, de la mà del Club tennis Taula Solsona va ser el punt de trobada dels palistes de la comarca que van poder fer gal·la de les seves habilitats. Els campionats van ser força renyits i disputats i amb molta esportivitat.
CAMPIONATS INDIVIDUALS
Classificacions benjamí:
Categoria Masculí:
1r- Lió Yerga – Escola Arrels 1
2n- Marc Tripiana – Escola Setelsis
3r- David Viladrich – Escola Setelsis
4t- Guillem Terricabras – Escola Arrels 1
Classificacions aleví:
Categoria Masculí:
1r- Eric Vilà – Escola Arrels 1
2n- Unai Salguero – Escola Setelsis
3r- Marc López – Escola Setelsis
4t- Pau Alcazar – Escola Arrels 1
Classificacions infantil:
Categoria Masculí:
1r- Alex Vilà – Escola Arrels 2
2n- Josep Viladrich – Ins. Francesc Ribalta
3r- Carles Vilà – Escola Arrels 2
Categoria Femení:
1r- Mireia Vila – Escola Arrels 2
Classificacions infantil:
Categoria Femení:
1r- Estel Porredon – Escola Arrels 2
2n- Núria Vila – Escola Arrels 2
CAMPIONATS EQUIPS
Classificacions benjamí masculí:
1ers- Escola Setelsis.- David Viladrich i Marcel Arredondo
Classificacions aleví:
1r- Escola Arrels 1.- Eric Vilà i Pau Alcazar
2n- Escola Setelsis.- Tony Pelegrina i Marc López
Classificacions Infantil Masculí:
1r- Escola Arrels 2.- Àlex Vilà i Carles Vilà
2n- Ins. Francesc Ribalta.- Denis Salamó i Gium Salvà
Classificacions Cadet Femení:
1r- Núria Vila i Mireia Vila