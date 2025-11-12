Les cròniques del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR MASCULÍ A
CB Solsona 95-62 Sferic Solrico (Terrassa)
Dissabte passat el sènior A senfrontava a casa contra un dels cuers de la classificació. Els solsonins no sabien quin tipus de partit se'ls plantejaria, però de seguida van veure's superiors.
A la primera part, els locals ja aconseguien distanciar-se en el marcador i evitar que el Terrassa tingués tan sols l'oportunitat de disputar el partit, arribant a la mitja part 51-26.
La segona part va seguir la mateixa dinàmica i, si bé els rivals tenien la intenció de plantar més cara, els taronges van saber mantenir les formes i l'avantatge aconseguit en la primera part. Així doncs, tot i els intercanvis de cistelles i la rigorositat arbitral, s'arribava al relaxat resultat de 95 a 62.
Victòria que apuja els ànims de l'equip, però que ha de servir també per entrar novament en una bona dinàmica.
SÈNIOR MASCULÍ B
CB Solsona B 65-74 Igualada City 2023
Derrota ajustada del sènior B, diumenge a casa, que rebia un dels equips de la part baixa de la classificació. Els solsonins es van veure sorpresos pel ritme rival: l'Igualada agafava avantatge en el marcador i, gràcies a la confiança, aconseguia que li entressin els tirs amb gran encert.
Tot i així, el coratge dels locals feia que no es desmarquessin del marcador, i es va arribar als últims minuts a tres punts i amb opcions de guanyar. Malgrat l'esforç, però, el desgast combinat amb unes garrafals errades arbitrals va fer impossible la remuntada final. Tot i la derrota, els solsonins es mantenen a la part alta de la classificació. Seguim!
SÈNIOR FEMENÍ
Manresa 66-58 CB Solsona
El sènior femení del CB Solsona va caure dissabte al vespre a la pista del Bàsquet Manresa després d'un partit vibrant i molt intens que es va decidir a la pròrroga. Un duel d'aquells que deixen sensacions contradictòries: derrota final, però orgull per la reacció i la lluita de l'equip.
L'inici va ser complicat per a les solsonines. El Manresa va dominar el ritme del partit, amb molt encert des del tir exterior i sortint ràpid al contraatac. Mentrestant, les taronja-i-negres es mostraven desencertades i poc intenses, i això es va reflectir en el marcador al descans (36-20).
A la segona meitat, però, el Solsona va canviar la cara completament. Amb una defensa que pressionava a tota pista i una millor circulació de pilota, les visitants van començar a trobar bones opcions de tir i a retallar diferències. L'encert des del perímetre va ser clau per culminar una gran remuntada que les va portar a empatar el partit i, fins i tot, a posar-se per davant a falta de 30 segons (54-56).
El Manresa, però, va forçar l'empat amb una cistella al límit de la possessió, i el partit va anar a la pròrroga. En el temps extra, la igualtat es va mantenir fins als darrers dos minuts, quan un triple i una acció de dos més u de les locals van acabar decidint el resultat final (66-58).
Malgrat la derrota, el Solsona va demostrar caràcter, esperit competitiu i una gran capacitat de reacció, plantant cara fins al final a un rival sempre exigent.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Sant Andreu de Natzaret 80-74 CB Solsona
(Parcials: 20-21 / 35-37 / 59-56 / 80-74)
Sortida complicada, dissabte, la que havia d'afrontar el conjunt solsoní a la pista del colíder, que només ha perdut un partit en aquest inici de temporada.
L'encontre començava amb un Solsona molt ficat en el partit, que amb accions d'atac molt ràpides aconseguia agafar una bona renda. Però ràpidament va ser eixugada pels jugadors locals per arribar al final del primer quart amb el marcador ajustat. En el segon quart, la dinàmica del partit es va mantenir amb els visitants dominant el ritme del partit, però amb un Sant Andreu que, gràcies a la seva qualitat, aconseguia reduir els avantatges.
La segona part començava de manera similar a la tònica general del partit, amb uns jugadors solsonins molt seriosos en defensa i en atac que dominaven el resultat amb petits avantatges, sense acabar de trencar el matx.
El darrer quart, el partit el va decidir l'encert en el tir exterior dels badalonins, que amb quatre triples consecutius van acabar capgirant el resultat i van aconseguir que la victòria es quedés a Badalona.
Partidàs de bàsquet que demostra que el conjunt taronja és capaç de competir amb els millors equips de la categoria.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Solsona 73-67 CB Vilatorrada
Dissabte, el júnior masculí rebia el CB Vilatorrada, un equip amb el mateix balanç de victòries (4-1), que feia preveure un partit molt igualat. I així va ser en el primer període: després d'intercanviar cistelles i d'alternances en el marcador, el quart va acabar 17 a 15. En el segon, la dinàmica va canviar, ja que els locals van aconseguir anticipar-se als talls de l'equip rival, i recuperant diverses pilotes, van poder anotar al contraatac i agafar un primer avantatge considerable, de 40 a 23 al descans.
A la represa els solsonins van començar lleugerament relaxats i l'equip visitant ho va aprofitar. Gràcies al rebot defensiu i a l'encert en el llançament exterior, el Vilatorrada va retallar distàncies en el marcador (56 a 46 al final del tercer període). Aquesta dinàmica va seguir en l'últim quart, i poc a poc van arribar els nervis a l'equip taronja-i-negre, que veia com l'avantatge s'anava reduint; i això provocava atacs precipitats i alguna pèrdua de pilota innecessària. Finalment, amb un llançament en l'últim segon, el Vilatorrada va aconseguir empatar el partit a 64 i forçar la pròrroga.
En el temps extra els locals van haver de fer un reset i, tornant a imposar la seva defensa, van aconseguir que l'equip contrincant només anotés des de la línia de tirs lliures. D'aquesta manera, els solsonins van poder endur-se la victòria per 73 a 67.
En conclusió, molt bona victòria del CB Solsona davant d'un gran rival! A més a més, aquest partit servirà per aprendre a gestionar els nervis en partits igualats i controlar la frustració envers l'àrbitre, que va cometre múltiples errades (algunes de greus) al llarg dels 45 minuts.
JÚNIOR FEMENÍ
Manlleu 60-51 CB Solsona
El júnior femení del Club Bàsquet Solsona es va desplaçar el cap de setmana passat a Manlleu per enfrontar-se al líder invicte del grup, en un partit que va acabar amb derrota per 60 a 51, però que deixa molt bones sensacions.
Amb moltes baixes i un equip curt, les solsonines afrontaven el repte amb una actitud valenta i compromesa. El primer quart va ser dominat pel Manlleu, que va aconseguir un petit avantatge inicial. A partir d'aquí, però, el Solsona va reaccionar amb un joc molt seriós, controlant bé la defensa i aprofitant el contraatac malgrat el desgast físic.
El domini en el rebot, tant ofensiu com defensiu, va permetre mantenir el partit obert i amb opcions fins als últims minuts. Finalment, l'intercanvi de cistelles en el tram final va caure del costat del conjunt local, que es va acabar enduent la victòria.
CADET MASCULÍ
SA Súria 101-44 CB Solsona
Derrota dura a la pista del líder dels cadets del Solsona, que van anar a jugar a Súria amb dues baixes d'última hora. Tot i que començaven endollats i defensant amb intensitat, la duresa local de seguida feia que s'escapessin en el marcador.
El nerviosisme i la passivitat dels taronges va fer que de seguida s'esvaïssin les opcions de competir el partit. Els últims tres quarts van servir per corregir detalls i, tot i que s'aconseguia millorar en aspectes ofensius, la falta dintensitat i fonaments defensius es va notar en tot moment, fent que es disparés el marcador final.
Dissabte els solsonins van tornar amb una derrota complicada, però útil per a remarcar els aspectes que cal millorar per a què arribin els resultats. Seguim!
CADET FEMENÍ
CB Llívia 36-70 CB Solsona
Desplaçament llarg fins a Llívia, dissabte passat, de les solsonines. Però les jugadores van tornar ben contentes de la victòria a domicili. El partit va començar força igualat, d'aquells que fan patir i no saps ben bé cap on anirà. Però només era qüestió de temps.
Quan les solsonines es van posar les piles de veritat, l'actitud es va traduir en el marcador. Van començar a defensar fort, a córrer, a fer circular la pilota i a aconseguir aquells parcials que tant ens agraden. I pam: el marcador es va anar obrint i obrint fins a tenir un gran avantatge. A partir d'aquí, el partit va agafar un altre color. Solsona jugava amb una calma i una seguretat que feien goig. Cada acció tenia sentit, cada atac trobava el seu espai i la defensa feia desesperar les locals.
Va ser un matx molt agradable de veure. Les jugadores ho van donar tot, es van divertir i també ens van fer xalar a tots. Bon ambient, bon bàsquet i un final de 36 a 70 que explica perfectament com van anar les coses.
INFANTIL FEMENÍ
CB Solsona 66-69 Vedruna Gràcia Verd
Dissabte vam viure el millor partit de la temporada de llarg per a les solsonines. Ens visitava l'equip líder de la categoria, el Vedruna Gràcia Verd, que havia guanyat tots els partits amb rendes altes.
Tot just començar, les locals van marcar el ritme del partit amb una defensa molt seriosa que permetia robar pilotes i sortir al contraatac. A la meitat del quart les visitants van començar a jugar millor i van igualar el marcador (16-18).
El segon quart va ser una batalla continuada, en què cap equip podia desempallegar-se de l'altre al marcador. El Solsona va defensar molt bé i a l'atac va trobar espais on fer mal a les visitants, tot i que aquestes no van afluixar gràcies a la seva banqueta àmplia (18-18).
El pas pels vestidors va provar molt bé a les locals, que van fer el millor bàsquet de la fase prèvia; amb una defensa potent i robant pilotes i atacs amb criteri van posar la por al cos a les visitants. Per fi, el marcador s'estirà en favor de les taronja-i-negres abans d'entrar a l'últim quart (21-14).
L'últim període va començar molt igualat, però un parell de pèrdues de pilota van donar dues cistelles fàcils a les rivals i el marcador es va tornar a igualar. El Solsona va aguantar amb 2-3 punts de diferència fins als darrers minuts gràcies a la seva defensa i bons atacs. Un contraatac clar per a les solsonines semblava que podria donar tranquil·litat, però les verdes van parar-ho amb un tap, segons l'àrbitre, i una falta, segons l'entrenador local. A la jugada següent, falta a favor de les visitants i dos tirs lliures. Van fallar-los tots dos, però van fer repetir l'últim i van anotar. Següent atac i pilota perduda per les locals i cistella visitant per acabar el partit.
En definitiva, va ser un matx del qual les infantils del Solsona poden estar orgulloses per haver plantat cara a l'equip més potent del campionat.
INFANTIL MASCULÍ
CB Santpedor 41-49 CB Solsona
El cap de setmana passat, l'infantil masculí del Solsona es va endur la primera victòria de la fase prèvia a la pista del Santpedor. L'inici del partit va ser igualat, amb intercanvi de cistelles entre ambdós equips, i es va arribar al final del primer període amb el marcador empatat (9-9).
Al segon i tercer període, els taronja-i-negres van augmentar la intensitat defensiva, van pressionar més fort en defensa i van recuperar, així, pilotes que permetien córrer al contraatac i aconseguir tirs fàcils. Així van avançar-se al marcador amb dos quarts dominats pels visitants (6-12 i 10-22).
Tot i això, en els últims deu minuts el Solsona es va relaxar i el rival, amb ganes d'endur-se la victòria, va pressionar per recuperar el marcador en un últim període a favor seu (16-6).
Primera victòria que ha de servir a l'infantil masculí per tenir bones sensacions i veure que amb esforç i constància s'aconsegueixen bons resultats. Molt bona feina de tots.
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Solsona 65-41 Nou Bàsquet Olesa Vermell
Dissabte el mini femení del CB Solsona va disputar a casa un gran partit contra el Nou Bàsquet Olesa Vermell amb una merescuda victòria per 65 a 41. L'equip solsoní va començar amb una defensa de tota pista molt intensa, pressionant des del primer segon, fet que li va permetre recuperar moltes pilotes i transformar-les ràpidament en cistelles fàcils. Les taronja-i-negres es carregaven, així, de confiança i ritme des de bon principi.
En veures superades, les jugadores de l'Olesa van decidir canviar l'estratègia ofensiva, i van apostar per passades llargues per evitar la pressió del Solsona. Aquest canvi va afavorir durant una estona l'equip rival, que va aconseguir guanyar els períodes sisè i setè amb marcadors ajustats de 6-9 i 4-5, respectivament.
Davant del cansament després de tanta intensitat, les solsonines van optar per una defensa a mitja pista per tal de recuperar forces i poder tallar millor les passades llargues de les olesanes. Aquesta adaptació va funcionar a la perfecció: les locals van tornar a dominar el joc en l'últim quart i van tancar el partit amb un contundent 8-3.
Gràcies a l'esforç i la constància mostrada en aquest partit i en tota la competició, el mini femení del CB Solsona lidera la classificació, amb quatre partits guanyats i cap derrota. Força, Solsona!
PREMINI
CB Solsona 39-83 Bàsquet Piera
El partit del cap de setmana passat, disputat a casa, va començar amb un primer període en què el Bàsquet Piera va estar molt més encertat. Tot i això, al llarg del matx els solsonins van tenir bons moments, especialment als períodes segon i quart, en què els taronges van saber reaccionar i aconseguir parcials de 102 i 100, mostrant una bona actitud i intensitat.
En canvi, els quarts tercer i cinquè es van veure marcats per una gran diferència en el marcador (0-17 i 2-24), que va fer augmentar la distància final. Aquestes diferències reflectien sobretot l'esgotament i la falta de concentració en alguns moments, aspectes que encara cal millorar.
El resultat final va ser de 39-83 a favor del Bàsquet Piera, però el Solsona surt content del partit per l'esforç i la motivació mostrada per part dels jugadors.