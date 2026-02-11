Les cròniques del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
Derrota ajustada del sènior femení del CB Solsona a la pista de la Salle Manresa (52-50)
El primer equip femení del Club Bàsquet Solsona va caure derrotat en la seva visita a la complicada pista de la Salle Manresa, en un partit molt disputat i d'una igualtat màxima de principi a fi. Les diferències en el marcador van ser mínimes durant tot l'enfrontament, movent-se gairebé sempre entre els quatre i sis punts, en un duel molt equilibrat tant en l'aspecte defensiu com ofensiu.
L'inici va ser favorable al Solsona, que va sortir concentrat i amb bon ritme de joc. Tot i això, les locals van reaccionar ràpidament i van capgirar el marcador, amb un primer quart que va tancar-se amb un 12-10 a favor de les manresanes.
El segon període va mantenir la mateixa tònica d'igualtat, amb alternances constants i sense un domini clar per part de cap dels dos equips, fet que va portar a un ajustat 29-27 al descans.
La igualtat es va mantenir a la represa, on la pressió defensiva de les solsonines per recuperar l'avantatge era respost per la Salle Manresa, i en el tercer quart va arribar-se a un ajustadíssim 46-44.
En l'últim període, les variants defensives del Solsona van donar bons resultats i van reduir l'anotació de les locals. Es mantenien vives les opcions de victòria fins als instants finals. Les solsonines van disposar d'una última jugada per empatar el partit i d'un darrer intent per endur-se la victòria, però cap de les dues accions va acabar amb encert.
Finalment, les visitants van caure per un ajustat 52-50, en un partit molt competit que deixa bones sensacions pel nivell mostrat i per la capacitat de lluita de l'equip en una pista sempre exigent.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Solsona 70-47 CB Cerdanyola Nuroil
Parcials (16-9 / 28-26 / 49-32 / 70-47)
El cap de setmana passat, el sots-20 del CB Solsona es va imposar amb autoritat a casa davant del Cerdanyola per 70 a 47 en un partit que va tenir dues cares ben diferenciades. Tot i el resultat final ampli, la primera part va ser força igualada, amb alternatives en el marcador i un ritme intens per part d'ambdós equips.
Els solsonins van començar bé el matx i van tancar el primer quart amb un lleuger avantatge (16-9), però els visitants no va abaixar els braços i va saber ajustar el seu joc en el segon període. Això va permetre als rivals competir de tu a tu abans del descans, al qual es va arribar amb un marcador ajustat de 28 a 26.
Després del pas pels vestidors, els taronja-i-negres van donar un pas endavant i van mostrar la seva millor versió. Amb una defensa molt sòlida, gràcies a les variants defensives i un atac més fluid, van començar a obrir escletxa en el marcador amb un parcial de 18 a 2 en l'inici de quart que deixava el resultat provisional (49-32).
L'últim període va servir per confirmar el domini clar del Solsona, que va controlar el joc amb maduresa i va ampliar progressivament l'avantatge fins al definitiu 70 a 47. Una segona part molt completa dels locals que va acabar decantant clarament el partit al seu favor.
Des de l'equip sots-20 del club aprofitem per desitjar un bon Carnaval a tots els amics del bàsquet!
CADET FEMENÍ
CB Solsona 54-63 CB Castellar
Partit intens i molt competit el que es va viure dissabte entre el CB Solsona U16F i el CB Castellar F, que es va acabar decantant a favor de les visitants per 54 a 63. L'inici va ser intens, amb ambdós equips entrant concentrats i buscant imposar el seu ritme.
El Castellar va estar una mica més encertat en els primers minuts i es va endur el primer quart per 14-18. Tot i això, el Solsona va reaccionar bé i no va permetre que les visitants obrissin distància.
En el segon període, el duel es va equilibrar encara més. Les locals van millorar en defensa i van trobar bones opcions en atac, fet que va permetre arribar al descans amb el marcador ajustat i amb la sensació que tot estava per decidir.
A la represa, la igualtat es va mantenir. Cada quadre responia a les accions del rival i cap dels dos aconseguia trencar el partit. Es va arribar a l'últim quart amb tot obert. En els minuts finals, però, les castellarenques van estar més encertades i van saber gestionar millor els moments clau, fins a aconseguir una petita diferència que ja seria definitiva.
El Solsona va lluitar fins al final, però no va poder capgirar el marcador. Partit treballat i competitiu que deixa bones sensacions malgrat el resultat.
CADET MASCULÍ
CB Solsona 56-42 CB Artés
Victòria convincent dels cadets del Solsona en el seu debut a casa contra un rival directe a la classificació. Els solsonins, tot i presentar-se un partit farragós, amb pocs punts i problemes de faltes, van saber gestionar en tot moment el tempo i aconseguien un lleuger avantatge fins al descans.
A més, també es van saber corregir els errors parlats a la mitja part, i d'aquesta manera i amb bones accions defensives, el conjunt taronja va aguantar l'avantatge fins al final del partit.
Bona victòria dels nostres que fa que puguin començar a lluitar pels llocs de dalt. Es nota la millora!
INFANTIL MASCULÍ
CB Solsona 56-50 Salesians Sabadell
El cap de setmana passat l'infantil masculí es va endur la victòria a casa davant del Salesians Sabadell. L'inici del partit va ser igualat, amb intercanvi de cistelles entre ambdós equips i amb el joc lent del rival controlant el ritme (13-13).
Al principi del segon període, el Solsona tenia clar que volia canviar el ritme de joc i avançar-se en el marcador. La pressió defensiva va permetre als taronges recuperar pilotes i guanyar distàncies gràcies a un parcial de 12-0. Es va arribar a la mitja part amb una diferència còmoda, de 33-21.
Després del descans, les ganes dels sabadellencs de retallar distàncies i la baixa intensitat defensiva dels locals van facilitar un acostament en el marcador. Tot i això, el Solsona va reaccionar i va tornant al bon joc de la primera part per poder mantenir la diferència. L'enhorabona!
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Solsona 49-53 Nou Bàsquet Olesa Vermell
Dissabte, el mini femení del CB Solsona va començar el partit amb avantatge amb una defensa molt intensa i força tirs a cistella encertats. Amb tot, a mesura que avançava el partit, el joc es va anar igualant i el cansament es va començar a notar.
En alguns moments, la defensa va ser menys efectiva, fet que va permetre al Nou Bàsquet Olesa Vermell trobar opcions clares danotació. El matx es va mantenir ajustat durant bona part del temps.
Finalment, les visitants van aprofitar millor els seus moments i van aconseguir capgirar el marcador per endur-se la victòria.
PREMINI
Manresa 58-8 CB Solsona
El dissabte 7 el premini del Solsona va jugar a la pista del Manresa. El partit va començar amb el rival molt encertat en atac i fent molts punts, especialment amb diversos triples. Des dels primers quarts els locals van obrir diferència i el marcador es va anar ampliant fins que, a la mitja part, es va tancar.
Tot i això, els taronja-i-negres no es van rendir. A la segona part l'equip va sortir amb més intensitat i va millorar en defensa. Gràcies a aquest esforç, el Manresa ja no va anotar amb tanta facilitat com al principi, si bé va continuar sumant punts.
En atac, als solsonins els va costar fer cistelles i el nombre de punts va ser baix, però es van veure algunes bones jugades. Sobretot va destacar la feina a l'hora de baixar la pilota i intentar jugar en equip. Malgrat el resultat, els jugadors van continuar lluitant fins al final i mostrant ganes d'aprendre i millorar.
