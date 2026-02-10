El Baxi Manresa busca el factor camp a Hamburg

El Baxi Manresa acaba la llarguíssima fase regular de l'Eurocup visitant l'Hamburg Towers (dimecres, 19.30h. Esport3). Després de la victòria del Cedevita Olimpia a Wroclaw (81-114) els bagencs només poden optar a quedar quarts o cinquens del grup A. La diferència no és trivial. La quarta posició permet jugar el play-in a partit únic amb el factor pista a favor mentre que el cinquè lloc condemna a disputar aquesta eliminatòria com a visitant. Les combinacions s'han reduït moltíssim. Si el Baxi Manresa guanya i el Reyer Venècia perd davant el Neptunas Klaipeda els de Diego Ocampo seran quarts. En qualsevol altre combinació seran cinquens. La jornada no serà unificada i els italians jugaran mitja hora més tard que el Baxi Manresa.
Carlos Flores valora de forma molt positiva la victòria del Baxi Manresa el passat diumenge a Lleida. Però sobretot es congratula que els bagencs vagin recuperant efectius. "L'equip es troba cada vegada més sòlid i els jugadors que estan tornant ho estant fent a un gran nivell. Això fa que l'equip faci passes endavant i competeixi en pistes tan complicades com a Lleida. Ara intentarem tancar una excel·lent Eurocup", ha expressat un dels ajudants de Diego Ocampo.
Des de l'equip tècnic del Baxi Manresa no creuen que l'enfrontament amb l'Hamburg Towers comporti pressió. Flores incideix que la disputa de qualsevol partit és la conseqüència del treball de la setmana. "Anem a Hamburg a fer un bon partit i treure un bon resultat. Volem créixer com a equip i que els jugadors que estan en la fase final de la seva recuperació segueixin sumant minuts competitius. Intentarem seguit fent el què fem cada setmana i competir contra un equip que ha guanyat sis dels últims set partits", declara Flores.
L'Hamburg Towers acabarà en darrera posició del grup A de l'Eurocup. Els alemanys van encadenar catorze derrotes consecutives abans de guanyar al Reyer Venècia i l'Slask Wroclaw. Totes dues sota l'escalf de la seva afició. La setmana passada van caure davant el Cedevita Olimpia. Contra el Baxi Manresa, l'Hamburg Towers jugarà el quart partit consecutiu com a local. A la Bundesliga, després d'un inici molt dolent en resultats, ha remuntat el vol i suma quatre victòries seguides que li han permès sortir de la zona de descens. Diumenge passat, els hamburguesos van imposar-se al Braunscheig per 95-85 en un gran partit de Devon Daniels que va anotar 29 punts. El nord-americà va estar molt discret al partir de la primera volta i es va quedar en 7 punts.
Aturar Devon Daniels, Ross Williams i Leonard Thorpe serà un dels principals reptes del Baxi Manresa davant un equip que intenta anotar als primers segons de possessió fent unes ràpides transicions i molts tirs de tres. Una altra batalla serà dins la zona on Zacharie Perrin és un dels principals referents.
Milivoje Jovcic, Amit Balak i Dragan Porobic xiularan el partit.