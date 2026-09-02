Nou taller gratuït a l'«skatepark» de Solsona per als infants de 6 a 12 anys

La regidoria d’Infància de l’Ajuntament de Solsona organitza un nou taller gratuït de monopatí en el marc de l’“Enrampa’t”, una activitat de lleure cooperatiu i saludable que es desenvolupa a l’skatepark municipal. La propera sessió es programa per al 12 de setembre a la tarda i s’adreça a infants d’entre 6 i 12 anys.
El taller, que forma part dels tastets esportius i artístics que organitza la regidoria d’Infància, tindrà una durada de 90 minuts i es desenvoluparà en dues franges horàries en funció de l’edat. El primer torn serà de cinc a dos quarts de set per als infants nascuts entre els anys 2020 i 2017, ambdós inclosos. El segon, de tres quarts de set a un quart de nou, serà per als infants nascuts els anys 2016 i 2015.
Material inclòs
L’activitat serà conduïda per dos tècnics de Skatia, escola de referència a Catalunya en la pràctica d’aquest tipus de patinatge. El taller inclou tot el material necessari per a la pràctica, monopatins i cascs, i permetrà als infants descobrir com utilitzar els diferents mòduls de l’skatepark de manera progressiva i segura. L’objectiu és combinar diversió i aprenentatge amb la promoció de l’activitat física, la confiança i la convivència.
“Enrampa’t” és una iniciativa de lleure cooperatiu i saludable a l’skatepark municipal que va començar a organitzar-se el 2021. Inclosa en el projecte comunitari “A camp obert”, la iniciativa s’adreça a infants i joves aficionats al patinet, el monopatí o els patins i treballa també per convertir l’entorn urbà en un espai de convivència i afavorir la integració de diferents col·lectius.
Les places són limitades. Les inscripcions estan obertes fins al 9 de setembre per mitjà del formulari disponible a https://ja.cat/enrampat2026.