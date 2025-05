Partit tranquil

La tarda del 18 de maig el CF Solsona va disputar el darrer partit de la temporada al camp de futbol municipal de Solsona. Tant per a l’Albi com per al Solsona el resultat que podia sortir en acabar el partit no modificava la seva posició ja que l’Albi perdia igualment la Segona Categoria Catalana mentre que el Solsona la mantenia, havent aconseguit tres punts molt importants la setmana anterior al camp de l’Agramunt per haver guanyat per 0 a 5.

El Modestas Melnikas preparant-se per a xutar

Víctor Pisa

Tret de l’Abdel, van ser tots jugadors solsonins els integrants de l’equip inicial local que l’entrenador Abel Martínez va escollir. En els primers minuts els escapulats van crear el perill a l’àrea contrària, amb xuts del Robert i de l’Ilyas. El joc va ser bastant lent, poc dinàmic, no va haver-hi gaire pressió entre els jugadors. L’àrbitre no va xiular gaires faltes i només va ensenyar dues targetes grogues; una per als albinencs la va rebre el seu porter, en el minut 17, perquè va tombar el Robert en un racó prop de l’àrea, i no seria fins als darrers minuts del partit que un jugador del Solsona, l’Abdel, rebria l’altra targeta, aquesta va ser per agafar un contrari per la samarreta. Passats els primers 20 minuts, l’Albi va pressionar més i va dur un major perill a la porteria de l’Albert Colell, el qual es va haver d’estirar arran de terra per a desviar una pilota xutada dins l’àrea petita; en el minut 36, l’Adrià Barniol va haver d’enviar a córner una pilota que ja entrava a porteria. En els darrers minuts de la primera part el control del joc va tornar a ser del Solsona. En el minut 42 l’Andreu Sances va pujar per la banda dreta i va fer una excel·lent passada al Robert, que va xutar la pilota per sobre el travesser.

El Sergi Sánchez avançant per la banda

Víctor Pisa

Només començar la segona part es va veure la millor jugada del partit, en què el Pau Vázquez va controlar la pilota al mig del camp, va driblar l’oponent, entre dos defensors va passar l’esfèrica al Robert Ferrer, que es va internar a l’àrea, va avançar i va cedir la pilota al Marçal Cardona, que, arribant embalat, amb un xut sec va enviar l’esfèrica al fons de la porteria. 1 a 0. A partir d’aleshores el Solsona va jugar amb major dinamisme. Les ocasions de gol dels escapulats es van multiplicar. El Robert i el Marc Salazar van estar a punt de fer-ne un. Va ser el Modestas Melnikas, en el minut 63, que, gairebé des de mig camp, va fer un potent xut que el porter visitant no va aturar. 2 a 0. Hi hagué més oportunitats per a ampliar la diferència de gols, però en el minut 78, una falta lateral fora de l’àrea del Solsona va ser rematada de cap a l’àrea petita pel número 9 de l’Albi. 2 a 1. Els de l’Albi, tant els jugadors com els aficionats desplaçats a Solsona, es van esperonar i dos minuts abans del xiulet final van aconseguir el gol de l’empat. 2 a 2.

L`Abdel Al Baitar driblant al mig del camp.

Víctor Pisa

Aquesta temporada 2024-2025 el CF Solsona ha quedat en 11a posició amb 35 punts, 10 victòries, 5 empats i 15 derrotes. Ha fet 45 gols i n’ha rebut 56. La majoria de jugadors són bastant joves. Qui habitualment ha vist jugar els escapulats, haurà pogut gaudir de bon joc, tant en jugades ben trenades com en desplaçaments llargs, i no s’han dedicat a perdre temps ni, molt menys, a practicar entrades violentes; ara bé, s’ha trobat a faltar el més difícil d’aquest esport, fer més gols que els contraris. La Segona Catalana, sigui del grup que sigui, no és una categoria gens fàcil de mantenir. L’Agramunt, el Tremp, el Cervera, el Castellserà i l’Albi són els equips que enguany perden aquesta categoria, mentre que el Cardona ascendeix a Primera Catalana. Enhorabona per al CF Cardona!

Esperem que el CF Solsona, la temporada vinent, continuï fent bon joc i, si pot millorar en alguns aspectes, que ho faci. ENDAVANT CLUB DE FUTBOL SOLSONA!

CF Solsona

Víctor Pisa

FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:

EQUIP INICIAL: Albert Colell Riu, Andreu Sances Mas, Adrià Barniol Rey, Marçal Cardona Simon, Ponç Plans Nadal, Sergi Vendrell Pacheco, Abdelmoughit Al Baitar El Marrakchi, Aniol Serra Segués, Ilyas Dahmani Manssouri, Arnau Valero Walters i Robert Ferrer Feixas.

JUGADORS SUPLENTS: Bernat Carrera Jounou, Dídac Espuga Montaner, Modestas Melnikas (25’), Pau Vázquez Martínez (46’), Sergi Sánchez Gómez (46’), Jordi Solé Manent (57’) i Marc Salazar Guil (57’).

EQUIP TÈCNIC:

ENTRENADORS: Abel Martínez Martí i Ivan Romero Casafont

DELEGAT: Max Serra Segués

MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra