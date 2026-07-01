Solsona distingeix el primer equip femení de futbol en una recepció institucional singular

La sala noble de l’Ajuntament de Solsona va acollir divendres al vespre una trobada formal amb el primer equip femení del Club de Futbol Solsona, organitzada per traslladar-los l’enhorabona pel campionat de lliga i el salt a la primera divisió femenina després d’un curs estadísticament inèdit. Aquest conjunt ha tancat la temporada sumant vint-i-cinc triomfs, un sol empat i sense perdre cap partit. Sumen cent cinquanta-dos gols a favor i n’han encaixat només nou. Aquest balanç, que no té precedents als set grups de segona divisió femenina, identifica l’equip com l’únic que no ha cedit cap derrota, fet que reflecteix la solidesa del seu rendiment durant tot l’any competitiu.
Reconeixement institucional i impacte en el futbol femení local
La alcaldessa Judit Gisbert
va remarcar que assolir aquesta fita «va molt més enllà d’un triomf esportiu», subratllant la seva contribució a la projecció de l’esport practicat per dones i el paper de les futbolistes com a «referents per a moltes nenes i joves». Gisbert va posar èmfasi en la significació simbòlica d’aquest títol, atès que es tracta del primer cop que un equip de futbol 11 femení guanya el campionat de lliga a la ciutat. La recepció institucional posa punt final als reconeixements esportius de la temporada i estableix un precedent per a futures generacions d’esportistes femenines a Solsona.
Valors col·lectius i reptes de l’ascens
El regidor d’Esports, Joan Parcerisa, va assenyalar la constància, la responsabilitat i la feina en equip que han caracteritzat la plantilla, mentre que el tècnic Lucas Gallego va transmetre l’agraïment per l’entrega i la implicació de totes les jugadores, a més de valorar l’entesa entre elles i el club. El president, Manel Planes, va manifestar agraïment pel suport institucional. A l’acte, es van reiterar missatges d’estímul, incidint en la trajectòria assolida i en l’exigència que suposarà competir a la nova categoria la temporada vinent.