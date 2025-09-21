Torneig de tardor d'escacs a Solsona

El divendres 26 de setembre començarà un nou campionat d'escacs. Es disputarà al Centre Cívic, els divendres de 18h a 19.30h.\r\n\r\nRitme de joc: 30 minuts per jugador.\r\n\r\nS’organitzarà en dos grups: general i Sub-12. En cadascun, els emparellaments seran per sistema suís, a 5 o 6 rondes, depenent del nombre final d’inscrits.\r\n\r\nSi un jugador no pot jugar una ronda, es considerarà un “bye”, i podrà continuar a la següent.\r\n\r\nPreu de les inscripcions 5 euros -i gratuïta pels socis del Club d’Escacs l’Elefant.\r\n\r\nPremis: Trofeu per als 3 primers de cada grup. I medalla per a tots els participants.\r\n\r\nInscripcions per WhatsApp al 609 36 94 39. \r\n