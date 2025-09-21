21 de setembre de 2025

Torneig de tardor d'escacs a Solsona

El divendres 26 de setembre començarà un nou campionat d'escacs

  • Escacs

Publicat el 21 de setembre de 2025 a les 09:27
Actualitzat el 21 de setembre de 2025 a les 10:44

El divendres 26 de setembre començarà un nou campionat d'escacs. Es disputarà al Centre Cívic, els divendres de 18h a 19.30h.

Ritme de joc: 30 minuts per jugador.

S’organitzarà en dos grups: general i Sub-12. En cadascun, els emparellaments seran per sistema suís, a 5 o 6 rondes, depenent del nombre final d’inscrits.

Si un jugador no pot jugar una ronda, es considerarà un “bye”, i podrà continuar a la següent.

Preu de les inscripcions 5 euros -i gratuïta pels socis del Club d’Escacs l’Elefant.

Premis: Trofeu per als 3 primers de cada grup. I medalla per a tots els participants.

Inscripcions per WhatsApp al 609 36 94 39. 

