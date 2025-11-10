Tot a punt per a la Supercopa Comarcal d’aquest cap de setmana

Aquest dissabte, a partir de dos quarts de sis de la tarda, les instal·lacions esportives de Cardona acolliran una nova edició de la Supercopa Comarcal, que donarà el tret de sortida a la temporada 2025-2026 del futbol sala comarcal.
La jornada esportiva començarà a dos quarts de sis de la tarda amb el primer enfrontament entre Olius-Atlètic Pi FS i Cardona, seguit del duel entre “El Punxo” de Navès i Cambrils–Sant Climenç quan passin cinc minuts de les sis de la tarda, tots dos disputats a la pista principal.
A partir de dos quarts i cinc minuts de set, tindrà lloc el llançament de penals pel 3r i 4t lloc, i tot seguit, a tres quarts de set, s’hi disputarà la gran final entre els dos guanyadors de la fase classificatòria.
Els partits de classificació constaran de dues parts de 15 minuts, mentre que la final es jugarà a dues parts de 20 minuts. En cas d’empat durant la fase prèvia, el resultat es decidirà per un llançament de cinc penals.
Les instal·lacions esportives s’obriran 30 minuts abans de l’inici del primer partit per acollir jugadors i aficionats.
Des del Consell Comarcal del Solsonès i els organitzadors es convida tothom a venir a animar i celebrar l’esport comarcal en aquesta cita que ja s’ha convertit en un referent del calendari esportiu del territori.
La consellera comarcal d’Esports, Isabel Pujol, ha animat tots els equips a competir amb la màxima esportivitat en les competicions d’enguany.