Un gol abans del descans i la solidesa tàctica de l'At. Almacelles tomben el CF Solsona

El CF Solsona afrontava el partit de diumenge 22 de març davant l’At. Almacelles amb l’objectiu d’encadenar el tercer triomf consecutiu i amb el reforç del migcampista Juan José Serrano de la Cruz, procedent de categories superiors. Tanmateix, la bona disposició tàctica del conjunt visitant i un gol just abans del descans van marcar el desenvolupament d’un matx en què els solsonins no van disposar d’ocasions clares per a capgirar el marcador.
Tant a la primera part com a la segona, el joc no va ser gaire ràpid ni intens, amb tots dos equips molt prudents i amb poques arribades perilloses a la porteria contrària. En el minut 9, un contraatac ben conduït pel Raül Montaner va ser neutralitzat per la defensa visitant. En el 14, el porter foraster va aturar fàcilment una rematada de cap del Houssam Jbilou després d’una centrada del Robert Ferrer.
En el minut 20 es va produir la primera jugada polèmica del partit, amb un gol anul·lat al Marc Caball per fora de joc. Aquesta jugada havia començat amb una bona passada filtrada del Marçal Cardona des de la defensa cap al Houssam, que va assistir el Marc Caball perquè definís de volea a la xarxa a prop de l’escaire. La decisió arbitral va generar protestes dels espectadors i jugadors locals, però aquest gol no va pujar al marcador.
Només tres minuts després hi va haver una segona acció protestada pels solsonins, quan el Marc Caball va caure dins l’àrea i l’àrbitre no va assenyalar cap infracció.
Quan la primera part semblava encaminada cap a l’empat sense gols, en el minut 44 una jugada elaborada per la banda esquerra visitant va acabar amb una centrada a l’esquena del lateral dret que l’extrem esquerre de l’Almacelles va transformar en el 0 – 1.
A la represa, el partit encara va perdre més ritme. L’Almacelles es va mostrar molt ordenat defensivament i va neutralitzar els intents ofensius del Solsona, que no va generar ocasions per a empatar. En el minut 67, el conjunt visitant va ampliar el marcador amb el 0–2, que deixava el matx molt encarrilat.
Els canvis introduïts pels entrenadors no van alterar el guió del partit. Un part del públic solsoní va abandonar el camp decebut pel resultat. El sènior A del CF Solsona es troba en una situació complicada en la classificació quan només queden set jornades per a acabar la lliga.
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA
Equip inicial: Jaume Figueras Geli, Alessio Montenegro, Marçal Cardona Simon, Adrià Barniol Rey, Guillem Sances Mas, Raül Espuga Montaner, Denis Marian Lungu, Juan José Serrano de la Cruz Vidal, Marc Caball Vilaseca, Houssam Jbilou Fahim i Robert Ferrer Feixas.
Jugadors suplents: Àngel Pérez Torrecillas (59’), Modestas Melnikas (59’), Andreu Sances Mas (69’), Ilyas Dahmani Manssouri (75’), Markel Larrañaga Piqué (75’), Arnau Valero Walters, Albert Colell Riu i Bernat Carrera Jounou.
Equip tècnic:
Entrenador: Xavier Gabernet Solé
Coordinador: Albert Viladrich Cardona
Delegat: Max Serra Segués
Massatgista: Juan Carlos Sanz Sierra