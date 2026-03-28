Una trentena d'escaquistes han participat a la Fase Comarcal d'escacs

Publicat el 28 de març de 2026 a les 08:50

Els últims cuatre divendres s'ha disputat la fase comarcal d'escacs, on diferents escaquistes del Solsonès van lluitar de valent per alçar-se amb la victòria.

El campionat va comptar amb la participació d'una trentena d'escaquistes. Cal agrair el suport del Club d’ Escacs l’Elefant, com a organitzador de l'activitat que s'ha dut a terme a l'auditori de la Sala Polivalent de Solsona.

Es va disputar el campionat de les categories pre benjamina, benjamina, alevina i infantil.

Tot seguit en podeu observar les classificacions finals i algunes fotografies:

Fase comarcal d`escacs Solsonès



Infantils:

1 GUIFRÉ MIRAMUNT COBERÓ 6 punts

2 MARTÍ ARREDONDO 4,5 punts

3 ISARN PÉREZ SAMPONS 4,5 punts

4 QUIM COLELL CASAS 4,5 punts

5 JOSEP VILADRICH MALÉ 4 punts

6 MARC LEAL SEGURA 3 punts

7 JAN TORRENT PÉREZ 1,5 punts

8 GERARD MOLNER MUJAL 0 punts

Alevins:

1 ROC SOLDEVILA VILADRICH 11 punts

2 ALEIX BARCONS PUJOLS 9 punts

3 ANIOL PUIT RAFART 7 punts

4 LLEÏR VILADRICH PUIT 7 punts

5 ANDREU LÓPEZ 3 punts

6 JAN PIJOAN ALFONSO 1 punts

Benjamins:

1 DAVID VILADRICH MALÉ 8 punts

2 MARCEL ARREDONDO 7 punts

3 ONA SOLDEVILA VILADRICH 6,5 punts

4 GUIU ALSINA TORRES 5,5 punts

5 CAREL VENDRELLS LLÒRIA 4,5 punts

6 ORIOL CLOP BARRERA 4 punts

7 MARC TRIPIANA RUIZ 4 punts

8 DEREK MUÑOZ GARCIA 3,5 punts

9 NIL SEGUÉS VILADRICH 2 punts

10 NOA CLOTA PÉREZ 0 punts

Pre Benjamins:

1 BIEL MURGIA BARCONS 7 punts

2 ROMÀ CASALS ESQUERRER 5 punts

3 NAÏM VENDRELLS LLÒRIA 5 punts

4 CRUZ RODRIGO FOLGAR 4,5 punts

5 MERU LÓPEZ MADRIGAL 3 punts

6 GENÍS CAELLES CERCÓS 2 punts

7 ALEIX MUJAL POP 1,5 punts