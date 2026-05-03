Victòria justa del Solsona per a sortir del descens

La tarda del diumenge 26 d’abril, al camp de futbol municipal de Solsona, hi havia molt més que tres punts en joc, i el CF Solsona no va fallar. Amb un solitari gol, els blaus escapulats van superar el CF Linyola i es van endur un triomf que els permet respirar i mirar amb optimisme les tres jornades finals.
Abans de començar el partit es va guardar un emotiu minut de silenci per Esteve Montañà Tomasa.
L’inici va estar marcat per la precaució de tots dos equips. Conscients del que hi havia en joc, cap dels dos no volia assumir riscos innecessaris i el partit es va desenvolupar amb poques arribades clares. Tot just començar, un breu ruixat va fer acte de presència, però no va impedir veure fases de joc associatiu, de toc ràpid.
La primera ocasió va arribar al minut 5, amb una centrada del Robert Ferrer des de la dreta que el Houssam Jbilou va rematar sense poder sorprendre el porter. Per part visitant, el jugador més incisiu va ser l’Alpha Barry, que al minut 11 va generar perill en una acció a pilota aturada que ell mateix va rematar de cap fregant el pal.
El Solsona intentava portar la iniciativa, amb el Kader Guettaf com a referent al mig del camp, mentre que el Linyola optava per un joc més directe buscant el seu davanter centre. Al minut 22, els locals van reclamar penal per una caiguda del Robert dins l’àrea, però l’àrbitre no va assenyalar res.
Abans del descans, els solsonins van disposar d’algunes arribades més: un xut fluix de l’Àngel Pérez (26’), una rematada de cap a fora del Marçal Cardona (28’) i una ocasió clara del Denis Lungu (38’), que va enviar la pilota per sobre el travesser.
A la represa, el tècnic local Xavier Gabernet va moure la banqueta i l’equip va sortir amb més determinació. Al minut 48 va arribar la jugada decisiva: el Kader va recuperar la pilota a mig camp, va fer una assistència llarga per la banda dreta cap al Robert Ferrer, que va superar el seu marcador amb velocitat i, en entrar a l’àrea, va definir amb encert lluny de l’abast del porter. Un gol que, vist el desenvolupament del partit, feia justícia.
Amb avantatge al marcador, el Solsona va mantenir el control del joc, tot i que el Linyola va fer un pas endavant. L’Alpha Barry va tenir una altra bona ocasió, però el porter Jaume Figueras va respondre amb seguretat. També els locals van poder ampliar distàncies, especialment en una rematada del Houssam que el porter visitant va desviar amb una àgil estirada.
Amb el pas dels minuts, el partit es va anar trencant. El Solsona es va replegar per defensar el resultat, mentre que el Linyola insistia amb el joc directe. La tensió va anar en augment, amb imprecisions per part de tots dos equips.
En el tram final, els visitants van penjar pilotes a l’àrea, però la defensa solsonina es va mostrar sòlida i va saber resistir fins al xiulet final, que va ser rebut amb alleujament per l’afició local.
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA
Equip inicial: Jaume Figueras Geli, Andreu Sances Mas, Markel Larrañaga Piqué, Marçal Cardona Simon, Guillem Sances Mas, Raül Espuga Montaner, Abdelkader Guettaf Lagtatfi, Denis Marian Lungu, Houssam Jbilou Fahim, Àngel Pérez Torrecillas i Robert Ferrer Feixas.
Jugadors suplents: Marc Caball Vilaseca (46’), Modestas Melnikas (59’), Albert Parcerisa Albacete (59’), Sergi Vendrell Pacheco (73’), Alessio Montenegro (87’), Arnau Valero Walters (89’), Bernat Carrera Jounou i Ilyas Dahmani Manssouri.
Equip tècnic:
Entrenador: Xavier Gabernet Solé
Segon entrenador: Càndid Viladrich Cardona
Delegat: Max Serra Segués
Massatgista: Juan Carlos Sanz Sierra