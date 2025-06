Desperta'm quan ell maduri

Sense ganes d'ofendre ningú, aquest títol divertit em permet parlar de dos aspectes que suposen una notable diferència entre homes i dones.

Un estudi recent de la Universitat de Newcastle, amb més de mil participants de diferents edats, indica que els homes assoleixen la seva maduresa emocional al voltant dels 43 anys. Les dones solen fer-ho pràcticament una dècada abans, als 32.

Seria com imaginar que ells es mouen en Rodalies i nosaltres en AVE. La diferència de velocitat de maduració es troba al sistema límbic, la regió cerebral fonamental per a la regulació de les emocions. A les dones se'ls accelera entre l'adolescència i l'adultesa primerenca. En canvi, als homes, aquest procès pot allargar-se'ls fins als 40 anys.

També hi ha evidències científiques sobre la necessitat de les dones de dormir més que els homes. Si els llits ens expulsessin quan el son ja ha estat prou reparador, a les dones se'ns permetria una migdiada llarga més: uns vint minuts.

El multitasking diari femení fa que el cervell necessiti més estona per tornar a reviscolar-se. Això no vol dir que no hi hagi homes amb multitasking a la feina, Però ells, a casa, encara hem de seguir dient que la majoria ajuden, col·laboren... si és que ho fan.

Estudis neurològics revelen que les dones fem servir més àrees del cervell alhora. A les dones les he imaginat moltes vegades com pops: amb moltes mans (més que potes aquestes bèsties) i fent moltes feines alhora: processant emocions i decisions, organitzant calendaris menstruals i feines variades, assumint traumes infantils, organitzant horaris escolars, neveres familiars... per dir algunes minúcies.

A tota aquesta càrrega mental, amb el seu inevitable esgotament físic (sobrevingut de l'excés mental), cal afegir-hi els danys col·laterals que se'n deriven. I tot plegat fa que necessitem vint minuts més de son reparador; només vint minuts, per poder tornar a estar a la casella de sortida amb una situació mig presentable.

I com que la majoria de dones no poden permetre's normalment ni les vuit hores, aquest esgotament mental i físic, hora a hora, setmana a setmana, mes a mes, any rere any... acaba derivant en un estrès crònic molt relacionat amb malalties cardiovasculars, que són la principal causa de mort en dones a molts països occidentals.

L'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball diu que les dones estan més exposades a factors psicosocials negatius com la pressió del temps, la doble jornada i les responsabilitats familiars no remunerades.

Diversos estudis de l'OMS indiquen que les dones pateixen més esgotament professional que els homes; i especialment en sectors com la sanitat, l'educació i la cura on són majoria.

I és que madurar uns deu anys abans significa que, mentre ells poden jugar a casetes fins els 40, nosaltres, a partir quasi des de la regla, ja les estem construint. I per tant, el mínim que se'ns hauria de permetre (quasi obligar), sense demanar perdó, seria poder dormir el temps real que necessitem.