Política, vel i altres disfresses

Recentment, els polítics de Junts han començat a pensar en les properes eleccions i a buscar idees per a que Aliança Catalana no els prengui tants vots. Un partit que va d'independentista però que també és islamòfob i xenòfob.

Realment, Junts era independentista? O va fer-sen per no perdre el poder?

Aliança Catalana és independentista per colar és seus discursos d'odi propis de l'ultradreta?

L'ultradeta està pujant de manera general i el jovent s'hi apunta encara que pertanyin a nissagues d'esquerres i progressistes.

Dins d'aquest resumit esquema social sobre ideologies de partits, a Junts no se li acut altra idea que plantejar límits a l'ús del vel islàmic a les escoles i instituts. Però és obvi que no ho fa per convicció ideològica sinó per esgarrapar vots que li estan fugint.

M'agrada l'hijab a les escoles 'i instituts? Tan poc com els Crop top, els tops que deixen a l'aire la cintura, el melic i l'abdomen de les noies encara que sigui hivern. I que, oh casualitat, els nois no porten.

Ambdós models d'indumentària estan carregats de connotacions. Però amb vessants diferents. No magrada lhijab perquè em fa patir molt per totes aquelles noies que han d'usar-lo amb la submissió que els imposa la manipulació patriarcal de la seva religió.

Però qui es pot creure que l'ús del Crop top sigui lliure? El Crop top no és una revolució estètica que només afecta les noies. El Crop top és una manipuladora i perversa pressió estètica femenina. I moltes noies que critiquen l'ús de lhijab el porten i no s'adonen que són tan o més víctimes que elles.

Això sí, les del Crop top van d'europees i modernes i les àrabs no en són de modernes. I mentre a segons quins llocs laborals no podràs accedir-hi per portar el vel, en segons quin altres et contractaran per portar Crop top o minifaldilla o ensenyar allò que se sap pot agradar per aconseguir el que es vol.

Actualment, l'única dona àrab amb hijab que ocupa un càrrec electe en el Parlament de Catalunya és Najat Driouech, diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Senyors de Junts, defensar la llibertat femenina no és atacar el vel àrab quan hi ha urnes pel mig. Se m'acut una altra idea per fer-ho més entenedor: per què no proposen la prohibició del vestit de comunió infantil que també és religiós? Ai, perdó, això és una ruqueria que no fa perdre vots.

No es pot ensenyar a les adolescents què és la llibertat a base de prohibicions i les seves corresponents sancions.

El feminisme no pot imposar a cop de decrets valors morals. Oi que no és estar alliberades portar Crop top? S'alliberarien les noies àrabs de la fèrula de la seva religió si es traguessin el vel?

Les escoles públiques catalanes segueixen amb escassos recursos però urgeixen especialistes capaços d'ensenyar a decidir lliurement i amb les conseqüències que la llibertat comporta.

I és que el problema no és la roba sinó la mirada que hi projectem. I en aquest cas tant Junts com Aliança Catalana confonen elecció i imposició segons convé al seu relat polític.