Biosca insisteix en mesures addicionals per a la seguretat al tram urbà de la C-451

El municipi de Biosca ha experimentat recentment modificacions promogudes per la Generalitat amb la intenció de reforçar la seguretat a l'espai urbà de la carretera C-451. Aquest segment, que s'estén uns 300 metres, serveix d'enllaç entre Solsona i Guissona. Les obres han consistit a marcar una franja central de color vermell, destinada a impedir avançaments, pintar una línia blava al límit de la via per indicar on s'acaba la calçada i afegir ressaltats blancs a la part central. Tot plegat busca reduir la velocitat dels vehicles que creuen la zona, i fixa el màxim a 50 quilòmetres per hora.
Reclamacions sobre la seguretat viària
Tot i aquestes actuacions, l’alcalde de Biosca, en declaracions al diari Segre, Josep Puig, expressa que no n’hi ha prou. Puig, des del 2020, reclama que es col·loqui un radar a causa del risc associat a aquest tram. Apunta que, en la seva opinió, les modificacions en la senyalització per si soles no n’asseguren la seguretat per a vianants i residents. Puig recorda que els seus predecessors en el càrrec ja insistien en la necessitat d’aquest dispositiu, una demanda que l’equip de govern actual manté activa.
Riscos persistents i demandes reiterades
En aquest context, Josep Puig subratlla al diari lleidatà que "els vehicles continuen passant a velocitats elevades per la zona urbana". Sosté que es manté la perillositat del tram i torna a posar sobre la taula la necessitat d’un sistema de control de la velocitat que contribueixi a minimitzar riscos a la zona, fent referència a una reivindicació municipal de llarg recorregut.